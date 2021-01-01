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مهجة القدس: أسرى "نفق الحرية" رسموا صورة الحرية بإرادة كبيرة

الأحد 19 سبتمبر 2021 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أ. محمد الشقاقي، اليوم الأحد، إن "الاسرى الستة استطاعوا أن يرسموا صورة الحرية بعزيمتهم القوية وإرادتهم الكبيرة التي كسرت قيد السجان الاسرائيلي".

وأضاف الناطق الشقاقي، في تصريح صحفي، أن إعادة اعتقال قوات الاحتلال أسرى نفق جلبوع "لن يرمم ما هدم من المنظومة الأمنية الصهيونية، وستبقى إدارة مصلحة السجون عاجزة وضعيفة أمام صلابة وبسالة أسرانا الأبطال".

وأكد أن الأبطال الستة أكدوا عبر عمليتهم البطولية أن "الحرية ليست ببعيدة، وأن تحريرهم جميعًا بات قريبًا طال زمن الاحتلال أم قصر".

وأوضح الشقاقي، أن أسرى سجن جلبوع سجلوا بعمليتهم البطولية حدثًا تاريخيًا كبيرًا في صراعنا مع الاحتلال الصهيوني وسيبقى هذا الحدث فخرًا وعزة يتناقله الأجيال.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسيرين أيهم كممجي ومناضل نفيعات فجر اليوم الأحد، من داخل منزل بعد اقتحام مدينة جنين، وكانت حكومة الاحتلال أعلنت الأسبوع الماضي اعتقال أربعة أسرى من أبطال عملية "نفق الحرية" من سجن جلبوع، في عمليتين منفصلين.

#مهجة القدس #نفق الحرية

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