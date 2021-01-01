رفضا لاعتقالهم الإداري: ستة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

رام الله / سما /

يواصل ستة أسرى، إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لاعتقالهم الإداري.

وأفاد المستشار الاعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه ، بأن الأسرى يعانون أوضاعا صحية صعبة، جراء نقص كمية الأملاح والسوائل بأجسادهم.

والأسرى المضربون، هم: كايد الفسفوس منذ 67 يومًا، ومقداد القواسمة منذ 60 يوما، وعلاء الأعرج منذ 42 يوما، وهشام أبو هواش منذ 34 يوما، ورايق بشارات منذ 29 يوما، وشادي أبو عكر منذ 26 يوما.

يذكر أن عائلة الأسير الفسفوس أعربت عن قلقها إزاء الوضع الصحي الخطير الذي وصل اليه نجلها في سجون الاحتلال، حيث يعاني من أوجاع في معظم أجزاء جسمه، وخسر أكثر من 35 كيلو غراما من وزنه، ويعاني من ضعف في الرؤية، وعدم القدرة على الوقوف والمشي.