  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رفضا لاعتقالهم الإداري: ستة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

الأحد 19 سبتمبر 2021 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

يواصل ستة أسرى، إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لاعتقالهم الإداري.

وأفاد المستشار الاعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه ، بأن الأسرى يعانون أوضاعا صحية صعبة، جراء نقص كمية الأملاح والسوائل بأجسادهم.

والأسرى المضربون، هم: كايد الفسفوس منذ 67 يومًا، ومقداد القواسمة منذ 60 يوما، وعلاء الأعرج منذ 42 يوما، وهشام أبو هواش منذ 34 يوما، ورايق بشارات منذ 29 يوما، وشادي أبو عكر منذ 26 يوما.

يذكر أن عائلة الأسير الفسفوس أعربت عن قلقها إزاء الوضع الصحي الخطير الذي وصل اليه نجلها في سجون الاحتلال، حيث يعاني من أوجاع في معظم أجزاء جسمه، وخسر أكثر من 35 كيلو غراما من وزنه، ويعاني من ضعف في الرؤية، وعدم القدرة على الوقوف والمشي.

#الاعتقال الإداري #اضراب عن الطعام

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال يعتقل الاسيرين كممجي وانفيعات بعد اقتحام مدينة جنين فجر اليوم

"نيويورك تايمز" تكشف عن هوية القاتل: هكذا تم اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده

القائمة الموحدة: أي عملية عسكرية ضد غزة لن تعرض استقرار الحكومة للخطر

صحة غزة تحذر المواطنين: كورونا ينتشر بشكل واسع.. والإصابات المعلن عنها لا تمثل الأرقام الحقيقية

مطالبات للضغط على حماس لاجراء الانتخابات المحلية في غزة

فصائل المقاومة تنفي أن خطة لابيد قد طرحت من قبل الوسطاء وتؤكد بأنها لا تعني لها شيئًا

هذا ما قاله بينت والإعلام العبري بعد اعتقال "انفيعات وكممجي" ..

الأخبار الرئيسية

اسرى

الأسرى يكشفون تفاصيل جديدة :" غيّروا خطتهم قبل يوم والزبيدي زحف لمدة نصف ساعة في النفق"

الجهاد الإسلامي: اعتقال الاسيرين كممجي وانفيعات لن يمحو الأثر الذي حققته كتيبة جنين

اسرى

شرطة الاحتلال تكشف مزيد من التفاصيل .. متى وصل انفيعات وكممجي إلى جنين؟

6146cab34c59b710ea7f164d

بالفيديو.. عملية القبض على آخر أسيرين فارين من سجن جلبوع الإسرائيلي

اسرى

يديعوت تكشف : هكذا ضلل و اعتقل الجيش الإسرائيلي الاسيرين كممجي و انفيعات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية