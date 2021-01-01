لبيد يناقش مع نظيره المصري خطة الاقتصاد مقابل الهدوء لغزة

القدس المحتلة / سما /

أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد محادثات صباح الأحد مع نظيره المصري سامح شكري.



وقال مكتب لبيد وفق موقع "والا" إن الوزيرين ناقشا برنامج (الاقتصاد مقابل الهدوء) لغزة الذي قدمه لبيد الاسبوع الماضي.



يشار إلى أن لبيد أعطة خطة الأسبوع الماضي الاقتصاد مقابل الهدوء مع قطاع غزة، متعددة السنوات، وستبدأ بإعادة الإعمار، بدعوى توفير الاستقرار والهدوء بين غزة وإسرائيل أمنيا وسياسيا واقتصاديا ومدنيا.



وادعى أن هذا المقترح لا يعتبر بمثابة مفاوضات مع حماس لأن إسرائيل لن تمنح جوائز لها، مبينا أن السلطة الفلسطينية ستتولى الإدارة الاقتصادية والمدنية لقطاع غزة.