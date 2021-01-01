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الصحة بغزة : 8 حالات وفاة و1113 إصابة بفيروس كورونا

الأحد 19 سبتمبر 2021 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة : 8 حالات وفاة و1113 إصابة بفيروس كورونا



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل 8 حالات وفاة و1113 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 1805 حالة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، اليوم الأحد، أنها أجرت 3324 فحصاً مخبرياً خلال الساعات الماضية.

وقالت إن اجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ 155296 إصابة، والحالات النشطة 19385 حالة، والمتعافين 19385 حالة.

فيما وصل عدد الوفيات إلى 1282 حالة وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 407 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 252 حالة.

وأشارت إلى أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 768590 جرعة، والاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 376417 شخصاً.

#وزارة الصحة #فيروس كورونا #كورونا في غزة

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