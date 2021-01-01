بنك فلسطين بالشراكة مع البنك الأوروبي يختتمان برنامجاً تدريبياً في "التحوّل الرقمي" لسيدات الاعمال

رام الله / سما /

اختتم بنك فلسطين بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، المرحلة الأولى من برنامج التدريب المتخصص في مجال "التحوّل للتكنولوجيا الرقمية – Going Digital"، لمجموعة من سيدات الأعمال وصاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز تواجدهن الرقمي والاستثمار في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار برامج الاستدامة التي يضطلع بها البنك من خلال برنامج فلسطينية.

وتطرق برنامج التدريب الذي عقد عبر تطبيق "الزووم" بمشاركة 23 سيدة من خريجات برنامج فلسطينية لإدارة الأعمال Mini-MBA من كافة محافظات الوطن، ومختلف القطاعات التجارية، إلى جملة من المواضيع، أهمها: مفاهيم التسويق وأدواته المختلفة والمتاحة عبر "الإنترنت"، هذا إلى جانب تمكين المشاركات من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومختلف منصاته في إدارة أعمالهن وسبل تطويرها، بما فيها توفير إرشادات ونصائح للترويج لمواقعهن الإلكترونية، وإظهار خيارات ومزايا وعيوب تقنيات مواقع الويب المختلفة، إضافة إلى استخدام الأدوات الرقمية في إدارة الأزمات.

وأكد المدير العام لبنك فلسطين السيد محمود الشوا أن برنامج التدريب يأتي في سياق التزامنا بمعايير الاستدامة التي يضطلع بها البنك لتمكين سيدات الأعمال وصاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومساندتهن، في سوق الاعمال والمصالح التجارية، بما ينسجم مع توجه البنك والتزامه بالتحول الرقمي.

وأضاف الشوا أن بنك فلسطين سيواصل تنفيذ سياسته ورؤيته بدعم مختلف الشرائح والفئات، لاسيما سيدات الأعمال، وذلك عبر توفير البرامج المختلفة التي تساهم في تمكينها بمختلف المجالات، بما يعزز عجلة اقتصادنا الوطني، والتنمية المستدامة في مختلف القطاعات، وهذا يؤدي إلى تحقيق أعلى معايير الشمول المالي، وبما ينسجم مع الرؤية المشتركة بين البنك وسلطة النقد الفلسطينية والبنك الأوروبي.

وعبر الشوا عن فخره واعتزازه بتنفيذ هذا البرنامج الهام بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قائلاً "آمل أن يشكل هذا البرنامج المميز، والذي عقد على مدار 8 أيام بواقع 24 ساعة تدريبية، ثمرة نجاح للواتي شاركن فيه من سيدات الأعمال، وأن يساهم في تطوير مصالحهن وأعمالهن في مختلف القطاعات التجارية".

بدورها أعربت دينا قنقر، مسؤولة برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الضفة الغربية وقطاع غزة – في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن سعادتها بإتمام مجموعة من رائدات الأعمال الفلسطينيات لتدريب "التحوّل للتكنولوجيا الرقمية" بالشراكة مع بنك فلسطين، لاسيما أن هذا التدريب يأتي ضمن حزمة من ورشات لتطوير المهارات الريادية، تحت مظلة برنامج البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لدعم سيدات الأعمال، والذي يسعى لدعم المشاريع التي تديرها السيدات مالياً ومعرفياً.

من جانبه أشار المدرّب ياسر غلاب من جمهورية مصر العربية: "يسعدني ويشرفني أن أكون مدرباً لمجموعة من رائدات الأعمال الفلسطينيات، لمشاريع محلية ودولية، مؤكداً ان التسويق الإلكتروني يُعد ركيزة أساسية في مساعدة سيدات الأعمال للوصول بأعمالهن إلى العالمية، وتحقيق الاستقلال المالي والرخاء لأسرهن ولموظفيهن"، مبيناً أن هذا التدريب يعتبر من التدريبات الممتعة والمتميزة التي شارك فيها كمدرب دولي لأكثر من ٣٧ دولة.

وفي ختام برنامج التدريب حصلت المشاركات على شهادة خبرة في مجال التحوّل للتكنولوجيا الرقمية – Going Digital، هذا بالإضافة إلى توفير فرصة لهن للالتحاق ببرنامج الاستشارات الجماعية مع مستشار مختص، والتي سيتم تقديمها من خلال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

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