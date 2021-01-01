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اعتراف مثير من هافيرتز عن هدفه في نهائي دوري الأبطال

الأحد 19 سبتمبر 2021 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتراف مثير من هافيرتز عن هدفه في نهائي دوري الأبطال



وكالات / سما /

كتب كاي هافيرتز اسمه في تاريخ تشيلسي عندما نجح في التسجيل في مرمى إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي، وكان هدف الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021.

حصل البلوز على لقبه الأوروبي الثاني وأضاف النهاية المثالية لموسم كان يعتبره البعض مُحبطاً وسيئاً في بدايته ومنتصفه.

قام تشيلسي بضم روميلو لوكاكو من فريق إنتر ميلان، وبالتالي الضغط على هافيرتز لصناعة الفارق من خلال تسجيل الأهداف أصبح أقل بكثير من الماضي.

لكن اللاعب الشاب صاحب الـ 22 عاماً يريد أن لا يبني اسمه فقط على هذا الهدف، وقد قال في تصريحاته الأخيرة : “حياتي يجب أن تستمر..لا أريد أن أجلس هنا بعد 5 سنوات وأفكر بأنني سجلت هذا الهدف، أمامي تحديات جديدة”.

استطرد: “أعتقد أن هذا الهدف يمثل أحد أهم الأهداف بالنسبة للنادي، والآن هذا العام فإن لديّ تحديات جديدة بالنسبة لي”.

لعب البلوز 4 مباريات في الدوري الإنجليزي حتى الآن وحقق 10 نقاط ويسعى للفوز على توتنهام اليوم الأحد للحفاظ على تواجده في صدارة الجدول.

#تشيلسي #دوري أبطال أوروبا #هافيرتز #مانشستر سيتي #نهائي دوري أبطال أوروبا #البلوز #إيدرسون

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