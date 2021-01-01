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رسمياً.. ريال مدريد بدون 6 نجوم أمام فالنسيا

الأحد 19 سبتمبر 2021 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً.. ريال مدريد بدون 6 نجوم أمام فالنسيا



وكالات / سما /

يدخل فريق ريال مدريد مباراة فالنسيا بدون ستة لاعبين من قائمة الفريق الأول بعد خروجهم منها بشكل رسمي، حسبما أعلن النادي الملكي عبر موقعه الرسمي، مساء السبت.

واختار المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للريال، قائمة الفريق التي ستسافر إلى فالنسيا لمواجهة الخفافيش في ملعب المستايا، ضمن منافسات المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني.

وعرفت القائمة غياب نجم الوسط الألماني توني كروس، الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو، الجناح الويلزي جاريث بيل، نجم الوسط داني سيبايوس، الظهير الفرنسي فيرلان ميندي، والمهاجم ماريانو دياز.

ويعاني ماريانو من إصابة، لم يكشف ريال مدريد بعد عن تفاصيلها، ووفقاً لعدة وسائل إعلام في إسبانيا فإن السبب وراء خروجه من القائمة ليس فنياً.

وجاءت قائمة الميرينجي للقاء فالنسيا على النحو التالي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين وتوني فويدياس.

في خط الدفاع: إدير ميليتاو – دانييل كارفاخال – ديفيد ألابا – خيسوس فاييخو – ناتشو – وميجيل جوتيريز.

في خط الوسط: لوكا مودريتش – كاسيميرو – فيديريكو فالفيردي – لوكا فاسكيز – إيسكو – إدواردو كامافينجا وأنطونيو بلانكو.

في خط الهجوم: كريم بنزيما – إدين هازارد – ماركو أسينسيو – لوكا يوفيتش – فينيسيوس جونيور ورودريجو جويس.

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