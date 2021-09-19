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الاحتلال الاسرائيلي يمدد توقيف الأسيرين الزبيدي وقادري لـ 10 أيام

الأحد 19 سبتمبر 2021 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال الاسرائيلي يمدد توقيف الأسيرين الزبيدي وقادري لـ 10 أيام



القدس المحتلة / سما /

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح الأحد، عن أن ما تسمى "محكمة صلح الناصرة"، قررت تمديد توقيف الأسيرين زكريا زبيدي ويعقوب قادري لعشرة أيام بذريعة إستكمال التحقيق.

وبينت الهيئة في تقريرها أن الجلسة عُقدت صباح اليوم دون حضور الأسيرين، حيث عقدت الجلسة عبر تطبيق الزوم "zoom"، بحجج إسرائيلية واهية وتحت ذريعة فيروس كرونا.

وأضافت، "من المقرر أن تستكمل المحكمة عقد جلسة مشابهة للأسيرين محمود ومحمد العارضة خلال الساعة المقبلة، عبر تقنية "zoom"، كما سيتم عقد جلسة للأسيرين اللذان اعيد اعتقالهما فجر اليوم، مناضل انفيعات وأيهم كممجي، اليوم الساعة الرابعة والنصف عصرا بنفس المحكمة وذات الآلية.

يشار إلى أن جيش الاحتلال كان قد أعاد اعتقال الأسير زكريا الزبيدي الى جانب الأسير محمد العارضة قرب قرية ام الغنم في منطقة الجليل الأسفل بتاريخ 11 أيلول/سبتمبر الجاري، وكذلك أعاد اعتقال الأسيرين "يعقوب قادري الى جانب الأسير محمود العارضة" بتاريخ 10 أيلول/سبتمبر الجاري في الناصرة، وإعادة اعتقال الأسيرين كممجي ونفيعات صباح اليوم 19/9/2021 شرق مدينة جنين، وذلك بعد أيام من انتزاع حريتهم عبر نفق تم حفره أسفل سجن "جلبوع".

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