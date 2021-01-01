رونالدو يسقط موظفة أمن الأرض بتسديدة صاروخية

وكالات / سما /

تسبب النجم البرتغالي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، كريستيانو رونالدو، في إصابة لإحدى موظفات أمن ملعب "ذي سويس"، بعدما سدد كرة قوية نحو رأسها وذلك قبل انطلاق مباراة اليونايتد وفريق يونغ بويز السويسري، لحساب منافسات دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء الماضي.

وسدد رونالدو خلال فترة الإحماء، كرة قوية باتجاه المرمى، لكنها اعتلت العارضة بقليل، لتذهب وتصطدم برأس موظفة ضمن فريق الأمن في الملعب، والتي سقطت أرضا من قوة التسديدة.

وهرع رونالدو للاطمئنان على السيدة التي كانت تتلقى الإسعافات، حيث شوهد وهو يقفز من فوق الحاجز المحيط بالملعب، وتحدث معها مطولا وأشار بيده لمعرفة ما إذا كانت تعاني من دوار في الرأس.

وقام رونالدو، بعد المباراة رغم خسارة فريقه (1-2)، بإهداء قميصه للمرأة، التي التقطت صورا تذكارية لها مع قميص الماركة المسجلة "CR 7"، مبدية سعادتها بالهدية القيمة، رغم تلقيها ضربة قوية على رأسها نتيجة التسديدة “الصاروخية”.