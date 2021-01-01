  1. الرئيسية
  2. الرياضة

رونالدو يسقط موظفة أمن الأرض بتسديدة صاروخية

الأحد 19 سبتمبر 2021 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رونالدو يسقط موظفة أمن الأرض بتسديدة صاروخية



وكالات / سما /

تسبب النجم البرتغالي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، كريستيانو رونالدو، في إصابة لإحدى موظفات أمن ملعب "ذي سويس"، بعدما سدد كرة قوية نحو رأسها وذلك قبل انطلاق مباراة اليونايتد وفريق يونغ بويز السويسري، لحساب منافسات دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء الماضي.

وسدد رونالدو خلال فترة الإحماء، كرة قوية باتجاه المرمى، لكنها اعتلت العارضة بقليل، لتذهب وتصطدم برأس موظفة ضمن فريق الأمن في الملعب، والتي سقطت أرضا من قوة التسديدة.

وهرع رونالدو للاطمئنان على السيدة التي كانت تتلقى الإسعافات، حيث شوهد وهو يقفز من فوق الحاجز المحيط بالملعب، وتحدث معها مطولا وأشار بيده لمعرفة ما إذا كانت تعاني من دوار في الرأس.

وقام رونالدو، بعد المباراة رغم خسارة فريقه (1-2)، بإهداء قميصه للمرأة، التي التقطت صورا تذكارية لها مع قميص الماركة المسجلة "CR 7"، مبدية سعادتها بالهدية القيمة، رغم تلقيها ضربة قوية على رأسها نتيجة التسديدة “الصاروخية”.

#مانشستر يونايتد #كريستيانو رونالدو #دوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال يعتقل الاسيرين كممجي وانفيعات بعد اقتحام مدينة جنين فجر اليوم

"نيويورك تايمز" تكشف عن هوية القاتل: هكذا تم اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده

القائمة الموحدة: أي عملية عسكرية ضد غزة لن تعرض استقرار الحكومة للخطر

صحة غزة تحذر المواطنين: كورونا ينتشر بشكل واسع.. والإصابات المعلن عنها لا تمثل الأرقام الحقيقية

مطالبات للضغط على حماس لاجراء الانتخابات المحلية في غزة

فصائل المقاومة تنفي أن خطة لابيد قد طرحت من قبل الوسطاء وتؤكد بأنها لا تعني لها شيئًا

هذا ما قاله بينت والإعلام العبري بعد اعتقال "انفيعات وكممجي" ..

الأخبار الرئيسية

اسرى

الأسرى يكشفون تفاصيل جديدة :" غيّروا خطتهم قبل يوم والزبيدي زحف لمدة نصف ساعة في النفق"

الجهاد الإسلامي: اعتقال الاسيرين كممجي وانفيعات لن يمحو الأثر الذي حققته كتيبة جنين

اسرى

شرطة الاحتلال تكشف مزيد من التفاصيل .. متى وصل انفيعات وكممجي إلى جنين؟

6146cab34c59b710ea7f164d

بالفيديو.. عملية القبض على آخر أسيرين فارين من سجن جلبوع الإسرائيلي

اسرى

يديعوت تكشف : هكذا ضلل و اعتقل الجيش الإسرائيلي الاسيرين كممجي و انفيعات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية