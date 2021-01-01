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محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال الزبيدي وقادري 10 أيام

الأحد 19 سبتمبر 2021 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال الزبيدي وقادري 10 أيام



القدس المحتلة / سما /

 قالت هيئة شؤون الأسرى إن المحكمة الإسرائيلية في الناصرة، مددت اليوم الأحد، توقيف الأسيرين زكريا الزبيدي، ويعقوب قادري (غوادرة) 10 أيام بذريعة استكمال التحقيق.

وبدأت صباح اليوم جلسة ثانية لمحكمة الصلح الإسرائيلية في الناصرة، للنظر في تمديد اعتقال أربعة أسرى من بين ستة انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع شديد التحصين.

وكانت النيابة الإسرائيلية طلبت تمديد الأسرى المعاد اعتقالهم مدة 12 يومًا.

ونقل المحامي أفيغدور فيلدمان عن موكله الأسير الزبيدي، أنه قال في شهادته إنه زحف في النفق لمدة نصف ساعة وربما أكثر، وكان من الصعب عليهم رفع غطاء الفتحة، ولم يكن أحد ينتظرهم في الخارج.

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