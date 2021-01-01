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محمد صلاح يُوجه رسالة حماسية لجمهور ليفربول

الأحد 19 سبتمبر 2021 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محمد صلاح يُوجه رسالة حماسية لجمهور ليفربول



وكالات / سما /

وجه النجم المصري محمد صلاح رسالة حماسية لجمهور ليفربول، وذلك بعد فوز الريدز على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، على أرض ملعب أنفيلد رود.

وكان الريدز قد أكرموا وفادة ضيوفهم بثلاثية نظيفة، سجل أهداف أصحاب الأرض السنغالي ساديو ماني، والمصري محمد صلاح، والغيني نابي كيتا.

ونشر صلاح عبر حسابه الرسمي على تويتر صورة له من المُباراة، وكتب تعليقاً عليها رسالته التي قال فيها :”أنتم أيها الجمهور من تجعلوني أواصل المضي قدماً، أعتقد أنكم تمنحوني قوة أكبر مما ستعرفون”.

 

وكان صلاح قد رفع رصيد أهدافه بشكلٍ إجمالي في الدوري الإنجليزي للهدف رقم 101، وأصبح على بُعد أربعة أهداف فقط من الانفراد بصدارة هدافي إفريقيا تاريخياً في البريميرليج، والرقم الحالي يحمله الأسطورة ديديه دروجبا الذي سجل 104 هدفاً مع تشيلسي.

ولعب محمد صلاح حتى الآن 5 مُباريات في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري، سجل فيهم أربعة أهداف وصنع هدفين، وشارك في مُباراة واحدة في دوري الأبطال كانت ضد ميلان ونجح في التسجيل فيها أيضاً.

#محمد صلاح #الدوري الإنجليزي #ليفربول

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