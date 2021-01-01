سبب جديد يُقرب رحيم سترلينج من برشلونة

وكالات / سما /

لن يكون النجم الإنجليزي الدولي رحيم سترلينج ضمن قادة فريق مانشستر سيتي هذا الموسم، وذلك بعد تصويت تم إجراءه في النادي، حيث لم يكن الجناح من بين الخمسة الأوائل الذين تم اختيارهم.

كان فيرناندينيو هو الفائز وهذا يعيده كقائد للفريق في حين أن روبين دياس سيأخذ المكان الثالث بدلاً من سترلينج، بعد أن أحدث قلب الدفاع البرتغالي تأثيراً متميزاً في الخط الخلفي.

أقنع روبين دياس زملائه وأعضاء الطاقم التدريبي المشاركين في التصويت ليكون ضمن مجموعة القادة، وجاء جوندوجان في المركز الثاني ودي بروين في المركز الرابع وكايل ووكر كقائد أخير.

أراد جوارديولا مدرب مانشستر سيتي تحديد هذه المسألة بوضوح، وشدد في المؤتمر الصحفي له على أن هناك قادة يمكنهم أن يتواجدوا بدون شارة.

لا يمر سترلينج بأفضل لحظاته مع مانشستر سيتي على صعيد المشاركة أو حتى على صعيد إحداث التأثير، وهذا ما يعزز من الشائعات التي تربطه بالانتقال إلى برشلونة في يناير القادم، على الرغم من أن بيب جوارديولا مازال مقتنعاً بأهمية اللاعب وأنه يمكنه أن يقدم موسم رائع.