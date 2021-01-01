شرطة الاحتلال تكشف مزيد من التفاصيل :"الأسيران لم يفترقا ونفيعات دخل الضفة يوم 10 سبتمبر"

القدس المحتلة / سما /

نقلت صحيفة هآرتس العبرية اليوم الاحد عن شرطة الاحتلال قولها ان الاسير مناضل نفيعات دخل الضفة الغربية يوم الجمعة 10 سبتمبر وان هناك فيديو يوثق دخوله وأيهم كممجي دخل قبله أو بعده بوقت قصير.

واضافت انه في الشرطة يقدّرون بأن الأسيرين لم يفترقا أثناء الهروب من السجن، وعبرا السياج إلى الضفة الغربية يوم الجمعة "قبل نحو أسبوع ونصف" وأن الاثنين وصلا إلى جنين معًا في اليومين الماضيين.

من جانبها ذكرت قناة كان العبرية ان الأسير نفيعات كان في جنين لبضعة أيام الأسبوع الماضي، وبعد ورود معلومات استخبارية من الشاباك عن وجوده مع كممجي في بناية في الحي الشرقي، تقرر تنفيذ العملية خوفا من محاولة الاثنين التوجه إلى داخل المخيم حيث يتواجد مسلحون هناك ويمكن ذلك أن يعرض قوات الجيش للخطر جراء حدوث اشتباكات عنيفة - غادرت القوات لتنفيذ المهمة إلى المبنى حوالي الساعة 1 ليلاً، لكن أثناء تحركها وردت معلومات استخبارية عن تحركهم لمبنى آخر (قريب) وتم توجيه القوات هناك.