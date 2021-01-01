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جلسة تمديد توقيف الأسيرين الشقيقين الرجبي الأربعاء المقبل

الأحد 19 سبتمبر 2021 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، إنه من المقرر أن تعقد محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر"، الأربعاء المقبل، جلسة تمديد بحق الأسيرين الشقيقين محمد وفوزي الرجبي.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أن الأسيرين الرجبي، تم اعتقالهما مساء أمس من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد الاعتداء عليهما بالضرب والتنكيل في حي السهلة قرب الحرم الإبراهيمي وسط مدينة الخليل.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت، الليلة الماضية، إلى جانب الشقيقين في المنطقة المذكورة، الشابين محمد فواز قفيشة (20 عاما)، وضياء طارق قفيشة (24 عاما)، واعتدت بالضرب على المسنة رويدة عبد المعطي قفيشة، والشقيقتين لبنى وملكة جميل قفيشة.

#هيئة شؤون الأسرى

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