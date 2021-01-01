محكمة الاحتلال تمدد اعتقال أربعة أسرى من أبطال عملية "نفق الحرية"

القدس المحتلة / سما /

طلبت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، تمديد اعتقال الأسرى الأربعة الذين نفذوا عملية "نفق الحرية"، المعاد اعتقالهم الأسبوع الماضي، مدة 12 يوماً على "ذمة التحقيق".

وقررت محكمة الاحتلال، أنه سيتم عقد جلسة أخرى اليوم للأسيرين أيهم كممجي ومناضل نفيعات اللذين أعيد اعتقالهما فجر اليوم.

وأفادت مصادر محلية، بانتهاء جلسة محاكمة الأسير يعقوب قادري والبدء بجلسة محاكمة الأسير زكريا زبيدي في محكمة الاحتلال في الناصرة، مشيرةً إلى جلسة "المحاكمة سرية، ويمنع الدخول للقاعدة".

الجدير بالذكر، أن قوات الاحتلال أعادت اعتقال أربعة أسرى فلسطينيين من نفذوا عملية "نفق الحرية"، الأسبوع الماضي، في عمليتين منفصلتين.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، اليوم، إعادة اعتقال الأسيرين الاخرين بعد محاصرة المنزل كانوا يمكثون به في احدى المناطق بمدينة جنين.

يشار إلى جيش الاحتلال أفاد أواخر نهاية شهر أغسطس الماضي، فقدان ستة اسرى من سجن جلبوع، تبين فيما بعد أنهم نفذوا عملية بواسطة نفق أسفل المعتقل، في حين، اعتبر مراقبون، أنها ضربة للمنظومة الأمنية الإسرائيلية.