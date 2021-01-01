حماس : "آن الأوان لقطع اليد الإسرائيلية التي تمتد للعبث بساحة الضفة"

غزة / سما /

قال فوزي برهوم الناطق باسم حماس اليوم الاحد إنه آن الأوان لقطع اليد الإسرائيلية التي تمتد للعبث بساحة الضفة واعتقلت كممجي وانفيعات.

وأضاف في تصريح حصفي : “رهاننا على شباب ورجالات الضفة الأحرار كبير في قيادة المرحلة وخلق ساحة نضال جديدة عناوينها حملة البنادق المشرعة في وجه العدو”. وقال إن “أبطال نفق الحرية ولدوا من رحم هذا الشعب، وثبتوا في معارك المقاومة والتضحية والفداء.

وأكد أن بمثل هذه النماذج “سنصل وننتصر”، والرهان على المقاومة في تحريرهم وإخوانهم من سجون الاحتلال.

وبعد منتصف الليلة الماضية، حاصرت قوات إسرائيلية خاصّة منزلًا في جنين، واعتقلت مناضل انفيعات وأيهم كممجي آخر الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم عبر نفق من سجن جلبوع، حيث أعاد الاحتلال اعتقال محمد ومحمود العارضة، وزكريا الزبيدي ويعقوب قادري من الناصرة قبل نحو أسبوع.