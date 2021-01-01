الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في مدن الضفة والقدس

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الأحد،مقدسياً من بلدة الطور.

وأفادت مصادر محلية، أنّ شرطة الاحتلال اعتقلت الشاب المقدسي عمر عامر أبو الهوى عقب اقتحام منزله في بلدة الطور بالقدس المحتلة، واقتادته إلى جهةٍ مجهولة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فتى، واستدعت أسيرا محررا من بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى أمير أحمد طقاطقة (17 عاما)، من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، بعد أن داهمت منزل ذويه، وفتشته.

وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت منزل الأسير المحرر إبراهيم عبد الله العروج من قرية العروج، وسلّمته بلاغا لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عصيون".