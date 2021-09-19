بالفيديو.. عملية القبض على آخر أسيرين فارين من سجن جلبوع الإسرائيلي

القدس المحتلة / سما /

​نشر الجيش الإسرائيلي مقاطع فيديو قال إنها توثق جانبا من عملية القبض على آخر أسيرين فلسطينيين من الستة أسرى الذين فروا من سجن جلبوع في وقت سابق.

وجرت العملية اللية الماضية في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وحسب تصريحات الجيش الإسرائيلي فقد تمت إدار عملية القبض على الأسيرين أيهم كممجي ومناضل نفيعات، من قبل الشاباك و"لواء مناشيه" (منطقة ⁧جنين⁩)، بحضور جميع قادة المنطقة الوسطى في غرفة العمليات الخاصة بالعملية.

الاحتلال ينشر فيديو لاقتحام مدينة جنين واعتقال الاسيرين مناضل نفيعات و ايهم كممجي المحررين من سجلن جلبوع.#نفق_الحرية#جنين pic.twitter.com/Fn3McijiZk — Firas Taneineh (@FirasTaneineh) September 19, 2021

وقال الجيش الأسرائيلي إن الأسيرين ‏خرجا من المنزل بعد محاصرته واستسلما دون مقاومة، وإن العملية كانت دقيقة ومباغتة.

وقد استمرت عملية مطاردة الأسيرين 13 يوما.