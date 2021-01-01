رام الله / سما /

تصدر خبر المسيرات التي نظمت في كفر كنا داخل أراضي عام 48، وأمام سجن "جلبوع"، وفي محافظة جنين، اسنادا ودعما للأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم قبل نحو أسبوعين، عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، القدس، الأيام) الصادرة اليوم الأحد.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يعزي نظيره الجزائري بوفاة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة

- مسيرات في جنين رغم حملات التفتيش التعسفية لقوات الاحتلال للمحافظة

- المالكي يصل نيويورك اليوم للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

- 19 وفاة و730 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2375 حالة تعافٍ

- الاتحاد العام للكتاب ينعى الكاتبة والأكاديمية إلهام أبو غزالة

- التسجيل للانتخابات المحلية يبدأ في الثالث من الشهر المقبل

- وزير العمل اللبناني: سأكون صوتاً داعماً لتعديل القوانين التي تحول دون إنصاف الفلسطيني في العمل

- بري: قيام إسرائيل بالتنقيب في المنطقة المتنازع عليها بالبحر نسف لاتفاق الإطار

- مصرع فتى بحادث تصادم في الخليل

- انتخاب محمد العامور رئيساً لجمعية رجال الإعمال الفلسطينيين

* "الأيام":

- الرئيس يعزي نظيره الجزائري بوفاة بوتفليقة

- المحكمة تنظر اليوم في تمديد اعتقال الأسرى الأربعة: تقديرات بتهم أمنية وتشديد محكوميتاهم

- "كورونا": 19 وفاة ورصد 730 إصابة جديدة

- تظاهرتان أمام سجن جلبوع وفي كفر كنا دعماً للأسرى ورفضاً لعقوبات الاحتلال

- واشنطن: حل الدولتين هو أفضل طريقة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

* "القدس":

- مسيرات وفعاليات تضامنية مع الأسرى أمام سجن "جلبوع" وفي كفر كنا وجنين

- حواجز عسكرية وعمليات تمشيط واسعة قرب جنين.. ومستوطنون يعربدون في الخليل

- 19 وفاة و730 إصابة جديدة بكورونا في الضفة والقطاع

- ترامب يعتبر ولاء صهره كوشنر لإسرائيل أقوى من ولائه لوطنه

- 42 حالة وفاة و4863 إصابة جديدة بالفيروس في إسرائيل

- وفاة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

- المتابعة تدعو إلى شد الرحال إلى القدس والأقصى

- 40 ألف عائلة فلسطينية على طرفي الخط الأخضر يشتتها قانون "منع لم الشمل"

- تداعيات الجرعة الثالثة: مليون شخص في إسرائيل سيفقدون الشارة الخضراء

- الكشف عن "خوارزميات" إسرائيلية لحجب المحتوي الفلسطيني على وسائل التواصل الاجتماعي