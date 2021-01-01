سلطة المياه وجودة البيئة تشارك في ورشة عمل المشاكل والحلول في قطاعي المياه والبيئة

غزة / سما /

شاركت سلطة المياه وجودة البيئة ممثلةً بالدكتور يوسف إبراهيم وعدد من المدراء العامون في السلطة في ورشة العمل التي نظمتها مؤسسة دامور للتنمية المجتمعية في مدينة غزة وحملت عنوان " المشاكل والحلول في قطاعي المياه والبيئة".

وخلال الورشة، حذر الدكتور يوسف إبراهيم من الواقع الخطير للمياه في المستقبل القريب بسبب تداعيات الضخ الجائر والمستنزف للخزان الجوفي الساحلي من خلال حفر آبار المياه العشوائية.

وطالب إبراهيم بضرورة التعاون والتنسيق المسبق مع سلطة المياه وجودة البيئة قبل البدء بأعداد المشاريع أو تنفيذها.

وفي نهاية حديثه دعي إبراهيم تلك المؤسسات لضرورة التعاون المشترك مع سلطة المياه وجودة البيئة لإنشاء قاعدة بيانات شاملة لجميع المشاريع الخاصة والعامة التي تخدم القطاع المائي والبيئي وذلك لحدة الوصول لتلك المعلومات في الوقت الراهن، وتعزيز الوصول لهذه المعلومات والاستفادة منها في جميع المجالات في المستقبل.

وخرجت الورشة بتوصية ضرورة التنسيق مع سلطة المياه وجودة البيئة عندما يتم التفكير باحتياجات قطاعي المياه والبيئة وتم الاتفاق على مناقشة عناوين المشاريع التي يمكن التوافق والاتفاق عليها.

هذا وشارك في الورشة إلي جانب سلطة المياه وجودة البيئة كلاً من مؤسسة دامور ومصلحة مياه بلديات الساحل و بلدية غزة.