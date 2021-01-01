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جيش الإحتلال الاسرائيلي يتأهب استعدادًا لإطلاق صواريخ من غزة

الأحد 19 سبتمبر 2021 07:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الإحتلال الاسرائيلي يتأهب استعدادًا لإطلاق صواريخ من غزة



القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة 13 العبرية، فجر اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب على حدود غزة خاصةً في أوساط جنود منظومة القبة الحديدية خشيةً من إطلاق صواريخ مجددًا.

وبحسب القناة، فإن رفع حالة التأهب جاء تزامنًا مع إعلان الجيش الإسرائيلي اعتقاله للأسيرين “أيهم كممجي” و “مناضل انفيعات” وهما من الأسرى الذين نجحوا بـ “الفرار” من سجن جلبوع قبل أسبوعين.

وأشارت القناة، إلى أن حركة الجهاد الإسلامي قد تعود لإطلاق الصواريخ مجددًا كما فعلت ذلك بإطلاق عدة صواريخ عند اعتقال الجيش الإسرائيلي للأسرى الأربعة السابقين.

#الاحتلال #صواريخ #غزة #اسرى الجهاد #الجهاد الاسلامي

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