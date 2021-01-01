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حماس : ابطال عملية نفق جلبوع سيكونون على رأس عملية التبادل القادمة

الأحد 19 سبتمبر 2021 07:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس : ابطال عملية نفق جلبوع سيكونون على رأس عملية التبادل القادمة



غزة/سما/

وجه الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، التحية الكبيرة والتقدير العظيم، لأبطال نفق الحرية في سجن جلبوع الذي أثبتوا قدرة الفلسطيني على الفعل المقاوم في كل الظروف وفي كل الأدوات.

وقال قاسم في تصريحات صحفية، صباح اليوم الأحد، "إنه بالرغم من إعادة اعتقال أبطال نفق الحرية، ستبقى هذه العملية دليلا دامغا على هشاشة وضعف المنظومة الأمنية الصهيونية وعدم صمودها أمام إرادة المقاتل الفلسطيني".

وأضاف "ما فعله الأسرى الستة كان بطولة عظيمة، وجهاد كبير، وإنجاز عظيم سيسجل بأحرف من نور في سجل جهاد ونضال شعبنا الفلسطيني".

وشدد على أن كتائب القسام ستفي بعهدها ووعدها بأن يكون أبطال عملية نفق الحرية الستة على رأس صفقة التبادل، وأن يخرجوا مرفوعي الرأس من سجون الاحتلال، وأن يفتح السجان بنفسه أبواب زنزانتهم.

وأكد أن العمل على تحرير الأسرى من سجون الاحتلال سيظل على رأس اولويات المقاومة.

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