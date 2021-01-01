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طقس فلسطين : أجواء شديدة الحرارة حتى الثلاثاء

الأحد 19 سبتمبر 2021 07:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : أجواء شديدة الحرارة حتى الثلاثاء



يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأحد، التي تكون حول إلى أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو درجتين.

وتسود أجواء معتدلة صباحا وتميل للبرودة قليلا في الجبال، وتتحول الأجواء إلى حارة نسبيا نهارا بشكل عام في معظم المناطق، مع أجواء أكثر حرارة في المناطق السهلية المنخفضة والغورية والساحلية.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملحوظ على الحرارة وتسود أجواء معتدلة نسبيا بشكل عام، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة مع هبات تنشط ظهرا وعصرا.

في يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 2-3 درجات.

وتسود أجواء معتدلة صباحا وتميل للبرودة قليلا في الجبال، وتتحول الأجواء إلى حارة نهارا بشكل عام في معظم المناطق، مع أجواء أكثر حرارة في المناطق السهلية المنخفضة والغورية والساحلية.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملحوظ على الحرارة وتسود أجواء معتدلة نسبيا بشكل عام، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة مع هبات تنشط ظهرا وعصرا.

في يوم الثلاثاء، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 2-3 درجات.

وتسود أجواء معتدلة صباحا وتميل للبرودة قليلا في الجبال، وتتحول الأجواء إلى حارة نهارا بشكل عام في معظم المناطق، مع أجواء أكثر حرارة في المناطق السهلية المنخفضة والغورية والساحلية.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملحوظ على الحرارة وتسود أجواء معتدلة نسبياً بشكل عام، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة مع هبات تنشط ظهرا وعصرا.

وفي يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة، وتسود أجواء معتدلة صباحا وغائمة جزئيا وتميل للبرودة قليلا في الجبال.

وتتحول الأجواء إلى حارة نسبيا نهارا بشكل عام في معظم المناطق خصوصا في المناطق السهلية المنخفضة والغورية والساحلية.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملحوظ على الحرارة وتسود أجواء معتدلة نسبيا مع غيوم متفرقة في السماء وتميل الأجواء للبرودة قليلا في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة مع هبات تنشط ظهرا وعصرا.

يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة، وتسود أجواء معتدلة صباحا وغائمة جزئيا وتميل للبرودة قليلا في الجبال.

وتتحول الأجواء إلى حارة نسبيا نهارا بشكل عام في معظم المناطق خصوصا في المناطق السهلية المنخفضة والغورية والساحلية.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملحوظ على الحرارة وتسود أجواء معتدلة نسبيا مع غيوم متفرقة في السماء وتميل الأجواء للبرودة قليلا في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة مع هبات تنشط ظهرا وعصرا.

يم الجمعة، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة، وتسود أجواء معتدلة صباحا وغائمة جزئيا وتميل للبرودة قليلا في الجبال.

وتتحول الأجواء إلى حارة نسبيا نهارا بشكل عام في معظم المناطق خصوصا في المناطق السهلية المنخفضة والغورية والساحلية.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملحوظ على الحرارة وتسود أجواء معتدلة نسبيا مع غيوم متفرقة في السماء وتميل الأجواء للبرودة قليلا في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة مع هبات تنشط ظهرا وعصرا.

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