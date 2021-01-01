جيش الاحتلال يبدأ عملية واسعة في جنين بحثا عن الاسرى واشتباكات مع مقاومين في الحي الشرقي

القدس المحتلة/سما/

قالت وسائل اعلام عبرية ان جيش الاحتلال بدا عملية عسكرية في مدينة جنين فيما اطلق مسلحون فلسطينيون في ساعات الفجر الأولى من يوم الأحد، النار تجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت المدينة.

وقالت مصادر محلية، إنّ مسلحين أطلقوا النار تجاه قوات الاحتلال على حاجز الجلمة شمال شرق جنين، مرتين خلال ساعة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بعشرات الجنود، مدينة جنين من الحي الشرقي، وأطلقت النار بكثافة في المكان، وذلك في اطار البحث عن الأسيرين اللذين خرجا من جلبوع.

وأصيب مواطن برصاصة في القدم، خلال التصدي لاقتحام قوات الاحتلال للمدينة.

وحاصرت قوات الاحتلال منزلاً في الحي الشرقي لجنين، واندلعت اشتباكات مسلحة في محيطه، فيما طالبت ممن يتواجد فيه عبر مكبرات الصوت بتسليم نفسه.

وقالت موقع يديعوت احرنوت ان الجيش واجهزة الامن تحركت صوب احد احياء المدينة وتحاصر عدة منازل بعد وروود معلومات استخبارية حول مكان تواجد الاسيرين المتبقين اللذين فرا من سجن جلبوع .