القائمة الموحدة: أي عملية عسكرية ضد غزة لن تعرض استقرار الحكومة للخطر

القدس المحتلة /سما/

قال عضو الكنيست عن القائمة العربية الموحدة وليد طه، مساء اليوم السبت، إن أي عملية عسكرية سينفذها الجيش الإسرائيلي ضد قطاع غزة، لن تعرض استقرار الحكومة الحالية للخطر، وأن حزبه سيبقى فيها ولن يغادرها.

وأكد رئيس لجنة الداخلية في الكنيست، على أن حزبه كطرف عربي سواء كان في الحكومة أو خارجها لا يحب الحروب ولا يفضلها على الإطلاق، لكن لا تعني أنهم سيتركون الحكومة في حال نفذت عملية بغزة. كما نقلت عنه القناة العبرية السابعة.

وقال متسائلًا “لنفترض أن هناك عملية في غزة ونحن سنترك الائتلاف، فما هي الحكومة الأخرى التي لن تقاتل وتدخل مثل هذه العملية؟”.

ودعا إلى ضرورة منح سكان قطاع غزة توفير ظروف حياتية أفضل، مع الحفاظ على أمن إسرائيل.