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مصرع فتى جراء تصادم دراجتين كهربائيتين في حلحول

السبت 18 سبتمبر 2021 06:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع فتى جراء تصادم دراجتين كهربائيتين في حلحول



الخليل /سما/

 لقي فتى يبلغ من العمر (17 عاما) مصرعه نتيجة حادث تصادم بين دراجتين كهربائيتين وقع منتصف الليلة الماضية، في بلدة حلحول شمال الخليل.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن حادث تصادم وقع بين دراجتين كهربائيتين أدى لإصابة سائق احدى الدراجتين بجروح خطيرة نقل على إثرها لمستشفى الميزان بمدينة الخليل لتلقي العلاج.

وأضافت بأنه تم لاحقا الإعلان عن وفاة الفتى متأثرا بجراحه الخطيرة، بناء على ذلك تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الحادث والوقوف على أسبابه.

#وفاة فتى #حادث تصادم #بلدة حلحول

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