رئيس بلدية بيت لحم يلتقي منتدى أدباء بلاد الشام ويُؤكد على تعاون البلدية

بيت لحم /سما/

التقى رئيس بلدية بيت لحم المحامي أنطون سلمان وفداً من منتدى أدباء بلاد الشام يتكون من رئيس مجلس الإدارة الشاعر محمد شريم، ونائب الرئيس الكاتب ميخائيل رشماوي، وأمين الصندوق ومسؤول العلاقات الخارجية الكاتب مايك سلمان، ومسؤول الأنشطة الكاتب وليم فوسكرجيان، ومسؤول شؤون الإعلام الكاتب محمد شحادة، وبحضور عضو المجلس البلدية سعادة سعادة، ومديرة العلاقات العامة أ. كارمن غطاس.

رحّب سلمان بالوفد الضيف، وأشار الى أن بلدية بيت لحم تهتم في ابراز الجوانب الثقافية لبيت لحم، ولعل أبرز مشاريع البلدية مؤخراً هي اطلاق مكتبة رقمية عبر الموقع الإلكتروني http://www.readbethlehemm.com، الذي يجمع مؤلفات ومنشورات وانتاجات عن بيت لحم وفلسطين.

وأكد على أن بلدية بيت لحم تعتبر حاضنة للمبادرات الثقافية المحلية وتسعى دائماً الى دعمها، فقد تم في السنوات الأخيرة دعم اطلاق العديد من الكتب، والإنتاجات الموسيقية والفعاليات الثقافية على مستوى المحافظة ككل.

بدوره، قدم الشاعر شريم لمحة عن منتدى أدباء بلاد الشام الذي تأسس في شهر تموز من عام 2019 ليجمع كُتّاب وأدباء من محافظة بيت لحم يسعون الى تفعيل وتعزيز الحركة الأدبية في المنطقة

وأشار شريم الى اهتمام المنتدى بدعم بلدية بيت لحم لهم لتنفيذ نشاطات أدبية وثقافية بشكل دوري في مركز السلام.

وفي ختام اللقاء أهدى الكاتب وليم فوسكرجيان روايتين من تأليفه لرئيس البلدية الأولى بعنوان “تتمة من ما رويته لصديقتي الغيمة”، والثانية بعنوان “والمطر ذاك أراه آتيا وللمرة الألف بعد المائة إلى مدينتا”، كما استعد أعضاء الوفد لإرسال مؤلفاتهم لتضمينها في المكتبة الرقمية.