تظاهرة تضامنية مع الاسرى امام سجن جلبوع

القدس المحتلة /سما/

تظاهر العشرات من اهالي مدن الداخل مساء اليوم امام سجن جلبوع، ضد سياسة إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية بقمع الأسرى ردًا على عملية “نفق الحرية” التي تمكن خلالها 6 اسرى من انتزاع حريتهم من السجن شديد الحصانة ، فيما اعيد اعتقال 4 منهم .

ورفع المتظاهرون الافتات المندّدة بقمع الأسرى والإعتداء عليهم، وكما كتب على بعض الافتات:” لا لقمع الأسرى”، “لا لسياسة العزل”، الحرية للأسرى”، لا للعقوبات الجماعية”، “لا لسياسة الإنتقام”، “أسرانا خط أحمر”.

وهتف المتظاهرون من أمام المعتقل، حيث قال أحد المتظاهرين: “نقف هنا إلى جانب الأسرى وأمام معتقل الجلبوع الذي اخترقه الأسرى عن طريق المعلقة، ونهتف لنسمعهم صوتنا عاليًا، وحتى يخترق صوتنا الزنانة، ونقول لهم نحن معكم وإلى جانبكم”.

ويشار إلى أن لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، أعلنت عن مظاهرة إسنادية مع الأسرى، يوم غدًا الاحد، أمام معتقل ومركز تحقيقات الجلمة، حيث يتواجد الأربعة أسرى اللذين تم إلقاء القبض عليهم.