"نيويورك تايمز" تكشف عن هوية القاتل: هكذا تم اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده

واشنطن /سما/

سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الضوء على كيفية اغتيال الموساد لأكبر عالم نووي إيراني، محسن فخرى زادة، في نوفمبر من العام الماضي، وقالت إن العملاء الإسرائيليين أرادوا قتله على مدار أعوام، إلى أن توصلوا إلى طريقة للقيام بذلك دون وجود عناصر مخابراتية وإنما باستخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات، الأمر الذى وصفته بأنه يغير المفاهيم الأمنية المتعارف عليها حول العالم.

وتسرد الصحيفة الأحداث التي سبقت اغتيال العالم الذى يطلق عليه "أبو البرنامج النووي الإيراني"، وقالت إن جهاز المخابرات الإيراني حذره من مؤامرة اغتيال محتملة، لكن العالم محسن فخري زادة لم يكترث.

واقتناعا منها بأن فخري زادة كان يقود جهود إيران لبناء قنبلة نووية، أرادت إسرائيل قتله على مدار 14 عاما على الأقل، لكن كان هناك الكثير من التهديدات والمؤامرات لدرجة أنه لم يعد يوليها الكثير من الاهتمام.

على الرغم من موقعه البارز في المؤسسة العسكرية الإيرانية ، أراد فخري زادة أن يعيش حياة طبيعية، كان يتوق إلى الملذات المنزلية الصغيرة: قراءة الشعر الفارسي ، واصطحاب أسرته إلى شاطئ البحر، والذهاب في رحلات بالسيارة في الريف.

وبغض النظر عن نصيحة فريقه الأمني​​، غالبًا ما كان يقود سيارته الخاصة بدلاً من أن يقوده حراسه الشخصيون في عربة مصفحة. وكان ذلك خرقًا خطيرًا للبروتوكول الأمني ​​، لكنه أصر.

وسردت كيف انزلق خلف مقود سيارته السوداء من نوع نيسان تينا سيدان، وزوجته في مقعد الراكب المجاور له، وقادها بعد فترة وجيزة من ظهر يوم الجمعة ، 27 نوفمبر، يوم اغتياله.

في حوالي الساعة الواحدة ظهرًا ، تلقى فريق الاغتيال إشارة بأن فخري زاده وزوجته وفريق من الحراس المسلحين في سيارات مرافقة كانوا على وشك المغادرة إلى أبسارد، حيث يمتلك العديد من النخبة الإيرانية منازل وفيلات لقضاء العطلات.

تولى القاتل ، وهو قناص ماهر ، موقعه ، وضبط البندقية ، ولمس الزناد برفق. ومع ذلك ، لم يكن قريبًا من أبسارد، حيث كان ينظر إلى شاشة الكمبيوتر في مكان غير معروف على بعد آلاف الأميال. وكانت فرقة الاغتيال بأكملها قد غادرت إيران بالفعل.

وأفادت عدة وكالات إخبارية إيرانية أن القاتل كان روبوتًا قاتلًا ، وأن العملية برمتها تمت عن طريق التحكم عن بعد. تناقضت هذه التقارير بشكل مباشر روايات شهود عيان المزعومة عن معركة بالأسلحة النارية بين فرق القتلة والحراس الشخصيين والتقارير التي تفيد بأن بعض القتلة قد تم اعتقالهم أو قتلهم، لكن قوبلت هذه التقارير بالسخرية.

وقال توماس ويثينجتون ، محلل الحرب الإلكترونية ، لبي بي سي ، إن نظرية الروبوت القاتل يجب أن تؤخذ على محمل الجد، لأن هذه المرة كان هناك بالفعل روبوت قاتل وراء عملية الاغتيال، وفقا للصحيفة الأمريكية.

وأكدت الصحيفة أن هذه الرواية لما حدث بالفعل بعد ظهر ذلك اليوم والأحداث التي سبقته تستند إلى مقابلات مع مسئولين أمريكيين وإسرائيليين وإيرانيين، بمن فيهم مسئولان استخباراتيان مطلعان على تفاصيل التخطيط للعملية وتنفيذها ، وتصريحات عائلة فخري زاده لوسائل الإعلام الإيرانية.

وقالت الصحيفة إن نجاح العملية كان نتيجة العديد من العوامل: الإخفاقات الأمنية الخطيرة من قبل الحرس الثوري الإيراني ، والتخطيط المكثف والمراقبة من قبل الموساد ، واللامبالاة التي تقترب من القدرية من جانب فخري زاده.

وأكدت "نيويورك تايمز" "لكنه كان أيضًا الاختبار الأول لمقذوف آلي عالي التقنية مزود بذكاء اصطناعي وعيون متعددة الكاميرات ، يعمل عبر الأقمار الصناعية وقادر على إطلاق 600 طلقة في الدقيقة."

وقالت "نيويورك تايمز" إن المدفع الرشاش المعزز بالتحكم عن بعد ينضم الآن إلى الطائرة القتالية بدون طيار في ترسانة الأسلحة عالية التقنية للقتل المستهدف عن بُعد. ولكن على عكس الطائرات بدون طيار ، فإن المدفع الرشاش الآلي لا يلفت الانتباه في السماء ، حيث يمكن إسقاط طائرة بدون طيار ، ويمكن وضعها في أي مكان ، وهي صفات من المحتمل أن تعيد تشكيل عالم الأمن والتجسس."

هدف بعيد المنال

وقالت الصحيفة إنه منذ عام 2004 ، عندما أمرت الحكومة الإسرائيلية وكالة المخابرات الأجنبية ، الموساد ، بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية ، كانت الوكالة تنفذ حملة تخريبية وهجمات إلكترونية على منشآت تخصيب الوقود النووي الإيرانية. كما كانت تنتقي بشكل منهجي الخبراء الذين يُعتقد أنهم يقودون برنامج الأسلحة النووية الإيراني.

وقالت الصحيفة "منذ عام 2007 ، اغتال عملاؤها خمسة علماء نوويين إيرانيين وجرحوا آخر. عمل معظم العلماء بشكل مباشر مع فخري زاده على ما قال مسؤولو المخابرات الإسرائيلية أنه برنامج سري لبناء رأس حربي نووي. كما قتل عملاء إسرائيليون الجنرال الإيراني المسئول عن تطوير الصواريخ و 16 من أفراد فريقه."