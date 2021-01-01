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صحة غزة تحذر المواطنين: كورونا ينتشر بشكل واسع.. والإصابات المعلن عنها لا تمثل الأرقام الحقيقية

السبت 18 سبتمبر 2021 06:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة تحذر المواطنين: كورونا ينتشر بشكل واسع.. والإصابات المعلن عنها لا تمثل الأرقام الحقيقية



غزة /سما/

قال مدير دائرة مكافحة العدوى بوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة د. رامي العبادلة، إن فيروس كورونا ينتشر بشكل واسع ويصيب كافة فئات المجتمع وهناك زيادة في عدد الحالات الخطيرة والحرجة التي تمكث بالمستشفيات

وأكد د. العبادلة في تصريحات متلفزة، مساء السبت، أن عدد الاصابات التي يعلن عنها يومياً لا تمثل الأرقام الحقيقية في غزة، مشيراً، أن ٢٦٠ إصابة بفيروس كورونا وصلت أمس إلى مستشفيات القطاع ووصفت ما بين خطيرة وحرجة.

وتوقع د. العبادلة، أن يكون عدد الوفيات خلال الأسبوع الحالي والقادم ما بين 10 إلى 15 حالة يومياً، وأن تكون ذروة الموجة الثالثة من متحور دلتا الخطير هذا الأسبوع.

وتابع: "لأول مرة يحدث حالات وفاة لنساء حوامل بسبب الموجة الثالثة من كورونا وأن هناك وفيات من فئة الشباب ممن لا يعانون أي أمراض سابقة ومنهم مازال على أجهزة التنفس الاصطناعي داخل المستشفيات

وأضاف د. العبادلة، "هناك تزايد في عدد الاصابات و 30% من الفحوصات المخبرية التي أجرتها وزارة الصحة هي إيجابية"

وحذر د. العبادلة، من عزوف المواطنين عن تلقي اللقاح حيث الإقبال أصبح متوسط مقارنةً بالأيام التي شهدتها الحملة، قائلاً: "كلما تأخر المواطن عن تلقي اللقاح سيعرض نفسه ومن حوله للخطر لذا ندعو لسرعة الحصول على اللقاح.

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