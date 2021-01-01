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وزير العمل اللبناني: سأعمل على تعزيز وتوسيع العمالة الفلسطينية في البلاد

السبت 18 سبتمبر 2021 05:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير العمل اللبناني: سأعمل على تعزيز وتوسيع العمالة الفلسطينية في البلاد



بيروت /سما/

أكد وزير العمل اللبناني، مصطفى بيرم، دعمه لحقوق الشعب الفلسطيني، خاصة اللاجئين في المخيمات اللبنانية، وسعيه لعدم تعرض الشعب الفلسطيني للظلم أو الإجحاف مرة ثانية.

وخلال حديث تلفزيوني، لفت بيرم الى انه سيكون الصوت الداعم للفلسطينيين، عندما يعرض قانون العمل على مجلس الوزراء، "بما لا يتعارض مع القوانين اللبنانية ومصلحة العامل اللبناني"، مبيناً انه "لن يدخر جهدا بالتعاون مع المُخلصين، وكل من لديه اقتراحات بناءة حول هذا الموضوع".  

وأكد الوزير اللبناني أن "الفلسطيني عامل مُساعد في تنشيط الدورة الاقتصادية اللبنانية، لأنه يُنفق ويعمل هنا، ويُساهم في تطوير الاقتصاد اللبناني"، مقدما وعدا للاجئين الفلسطينيين بأن "يعمل على تعزيز وتوسيع العمالة الفلسطينية في لبنان، مع مراعاة الواقع اللبناني".  

وبحسب "خطة العمل" للوزارة السابقة، "يحظر على أرباب العمل تشغيل اللاجئين الفلسطينيين دون الحصول على تصريح، فضلا عن إغلاق مؤسسات ومنشآت فلسطينية لا تملك التصاريح اللازمة للعمل".  

#وزير العمل اللبناني #اللاجئين الفلسطينيين #مصطفى بيرم

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