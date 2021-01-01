  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاتحاد العام للمرأة يعقد اجتماعا تحضيريا لمؤتمره العام في جنين

السبت 18 سبتمبر 2021 05:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد العام للمرأة يعقد اجتماعا تحضيريا لمؤتمره العام في جنين



رام الله /سما/

عقد الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بكافة فروعه الإدارية في شمال الضفة، اجتماعا تحضيريا لانعقاد مؤتمره العام، في جنين، اليوم السبت.

وطالبت رئيسة الاتحاد، رئيسة مؤسسة أسر الشهداء انتصار الوزير في حديث لـ"وفا"، المؤسسات الدولية بالعمل من أجل الإفراج عن الأسرى، خاصة النساء والأطفال والمرضى.

وأضافت ان الزيارة التي قام بها أعضاء الاتحاد لعائلات الأسرى الستة، الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع"، تأتي في إطار تقديم الدعم لهم، وأن شعبنا يقف معهم ويساندهم.

وقالت، اتحاد المرأة، جماهيري، ونعمل بكل جهد من أجل تطويره وبنائه، وسنصل بهذه التحضيرات الى كل قرية ومخيم، وسيكون هناك فرع في كل هذه المناطق.

وشددت عضوات الأمانة العام للاتحاد ماجدة المصري، ونمر خليلي، وماجدة المصري، ودلال سلامة، ووفاء زكارنة، على أن الاتحاد سيستمر في النضال والفعاليات الشعبية الداعمة والمساندة لأسرانا، حتى نيل حريتهم.

وحملن الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية كاملة عن حياة الأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم، وعن حياة الأسيرين أيهم كممجي، ومناضل انفيعات، اللذين ما زالا حرين.

وطالب رئيس بلدية يعبد سامر أبو بكر، ورئيس بلدية عرابة أحمد العارضة، وبلال مرعي، وباسم غوادرة في كلماتهم، خلال الاجتماع، بتوفير الحماية للأسرى في ظل ما يتعرضون له من هجمة شرسة من إدارة سجون الاحتلال، وممارساتها الهادفة إلى حرمانهم من حقوقهم، خاصة المرضى منهم.

وزار وفد الاتحاد، الذي ضم ممثلين عن فروع مدن (نابلس، وطولكرم، وسلفيت، وقلقيلية)، مخيم جنين وقريتي بئر الباشا، وكفر دان، وبلدتي عرابة ويعبد، للاطمئنان على عائلات الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع".

#الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

معاريف تتساءل: خطة لابيد.. بديل عن الحرب أم إسفين يدقه بين الغزيين وحماس؟

فيديو مرّوع.. جماعة الحوثي تعدم 9 أشخاص رميا بالرصاص مدانين باغتيال صالح الصماد

اعلام اسرائيلي يكشف عن بعض الأدوات التي استخدمها الأسرى الستة في حفر نفق جلبوع (صورة)

حماس تحذر اسرائيل.. وتوجه رسالة للاسرى: معانقتكم الحرية ستكون قريباً

هيئة الغذاء والدواء الامريكية تعارض إعطاء جرعة ثالثة من تطعيم كورونا للجميع

يديعوت: الإسرائيليون يعارضون تلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا لهذا السبب..

فصائل المقاومة تنفي أن خطة لابيد قد طرحت من قبل الوسطاء وتؤكد بأنها لا تعني لها شيئًا

الأخبار الرئيسية

"نيويورك تايمز" تكشف عن هوية القاتل: هكذا تم اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده

صحة غزة تحذر المواطنين: كورونا ينتشر بشكل واسع.. والإصابات المعلن عنها لا تمثل الأرقام الحقيقية

العمل بغزة: تشغيل 100 ممرض على بند التشغيل المؤقت لمواجهة تطورات فيروس كورونا

قائد بجيش الاحتلال يحذر: "المجتمع الاسرائيلي يتفكك أمامنا".. ووصلنا إلى ذروة البهائمية

الصحة : 19 حالة وفاة و730 إصابة بـ"كورونا" في الضفة وقطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية