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هيئة الاسرى: نقل الأسير محمد أبو الهوى إلى مشفى العفولة بعد تدهور صحته

السبت 18 سبتمبر 2021 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الاسرى: نقل الأسير محمد أبو الهوى إلى مشفى العفولة بعد تدهور صحته



رام الله /سما/

قالت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، اليوم السبت، إن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير محمد حاتم أبو الهوى من سجن شطة إلى مستشفى العفولة، بسبب تدهور طرأ على حالته الصحية.

وأشارت الهيئة إلى أن الأسير عانى في الأيام القليله الماضيه من مشاكل في الصدر والتنفس، حيث كان يقبع في سجن جلبوع بقسم رقم ٣، قبل عملية تحرير ستة أسرى انفسهم من السجن عبر نفق الحرية.

وتم الاعتداء عليه بالضرب والتنكيل خلال عملية نقله ومئات الاسرى إلى سجون أخرى بعد اكتشاف النفق.

ويذكر أن الأسير أبو الهوى يبلغ من العمر ٢٢ عامًا ولا يزال موقوفًا.

#الاسير محمد ابو الهوى #السجون الاسرائيلية #مستشفى العفولة

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