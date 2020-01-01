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خامنئي: الصهاينة يسعون للحصول على الشرعية في الساحات الرياضية

السبت 18 سبتمبر 2021 05:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
خامنئي: الصهاينة يسعون للحصول على الشرعية في الساحات الرياضية



طهران /سما/

التقى المرشد الإيراني، علي خامنئي، صباح اليوم السبت، الرياضيين الإيرانيين الذين شاركوا في دورة الأولمبياد والبارالمبياد "طوكيو 2020" .

واعتبر خامنئي مسألة عدم الاعتراف بإسرائيل في الميادين الرياضية قضية بالغة الأهمية وقال:"الكيان الإسرائيلي القاتل وغير المشروع يسعى للحصول على الشرعية من خلال مشاركته في الميادين و البطولات الرياضية، والاستكبار العالمي وأذنابه يدعمون اسرائيل في هذا الأمر".

وأكد أن على المسؤولين و الرياضيين الإيرانيين الابتعاد عن الانفعال في هذا الموضوع.

وشدد خامنئي على أن "الرياضيين الإيرانيين الأحرار لا يستطيعون مصافحة مندوبي هذا الكيان المجرم في الميادين الرياضية، والاعتراف به رسميا من أجل ميدالية رياضية". 

#المرشد الإيراني #علي خامنئي #اولمبياد طوكيو #ايران #اسرائيل

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