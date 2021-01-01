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بري يدعو إلى تحرك عاجل بسبب "إحتمالية حصول إعتداء إسرائيلي جديد على السيادة والحقوق اللبنانية"

السبت 18 سبتمبر 2021 05:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
بري يدعو إلى تحرك عاجل بسبب "إحتمالية حصول إعتداء إسرائيلي جديد على السيادة والحقوق اللبنانية"



بيروت /سما/

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، وزارة الخارجية إلى القيام بتحرك عاجل وفوري في مجلس الأمن للتحقق من إحتمالية حصول إعتداء إسرائيلي جديد على السيادة والحقوق اللبنانية.

وأكد بري في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن "قيام الكيان الاسرائيلي بإجراء تلزيمات وإبرام لعقود تنقيب في البحر لشركة هاليبرتون أو سواها من الشركات في المنطقة المتنازع عليها في البحر، يمثل نقضا، لا بل نسفا لإتفاق الاطار الذي رعته الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة"، معتبرا "تلكؤ ومماطلة تحالف شركات توتال ونوفاتك وإيني في المباشرة بعمليات التنقيب التي كان من المفترض البدء بها قبل عدة شهور في البلوك رقم 9 من الجانب اللبناني للحدود البحرية، يطرح علامات تساؤلات كبرى".

وشدد بري على أن "تمادي الكيان الاسرائيلي في عدوانيته هذه يمثل تهديدا للامن والسلام الدوليين".

#مجلس النواب اللبناني #نبيه بري #مجلس الأمن #الاعتداءات الاسرائيلية #لبنان

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