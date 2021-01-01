العمل بغزة: تشغيل 100 ممرض على بند التشغيل المؤقت لمواجهة تطورات فيروس كورونا

غزة /سما/

أعلنت وزارة العمل في قطاع غزة، مساء يوم السبت، عن تشغيل 100 ممرض على بند التشغيل المؤقت لمواجهة تطورات فيروس كورونا.

وذكر وكيل وزارة العمل، إيهاب الغصين، أنّ وزارته استجابت لقرار لجنة متابعة العمل الحكومي في توفير كادر بشري "تخصص تمريض" عدد "100"، لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا.

وأشار الغصين، إلى أنّ طواقم وزارة العمل عملت حتى ساعات مساء أمس الجمعة بشكل استثنائي من أجل توفير احتياجات وزارة الصحة، مؤكداً حرص وزارته على حياة المواطنين، معلنا تقديم كافة المساعدات التي تساهم في مواجهة فيروس "كورونا".