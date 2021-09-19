نقابة الأطباء فلسطين تستنكر الاعتداءات المتكررة بحق الطواقم الطبية في مستشفيات غزة

غزة /سما/

أعلنت نقابة أطباء فلسطين في المحافظات الجنوبية شجبها واستنكارها الشديد للاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها في الآونة الاخيرة الطواقم الصحية في العموم والاطباء على وجه الخصوص والتي كان آخرها بالأمس الاعتداء على الطاقم الطبي في مستشفى غزة الأوروبي ومستشفى الشفاء بغزة.

ودعت النقابة وسائل الإعلام المختلفة للمشاركة في تغطية الوقفة التضامنية والاستنكارية للوقوف بجانب الطاقم الطبي غدا الأحد 19.09.2021 الساعة العاشرة صباحا في مجمع الشفاء الطبي.

وثمنت النقابة في البيان الصحفي" الدور الوطني والتضحية الكبيرة التي تقدمها الطواقم الصحية وعلى رأسهم الأطباء في التخفيف عن معاناة مرضانا وأبناء الشعب الفلسطيني بالذات في ظل جائحة كورونا والتي تستنزف الطاقم الطبي بشكل كبير دون أدنى التزام بالسلامة والوقاية من الناس، كما نؤكد على أن هذه الاعتداءات لا تخدم إلا أهداف العدو الصهيوني من خلال زعزعة الجبهة الداخلية وإضعاف قدرة الشعب الفلسطيني بما فيهم الطواقم الصحية على الصمود والتحدي"

وطالبت النقابة الجهات المعنية بما في ذلك وزارة الصحة ووزارة الداخلية بتوفير الحماية للأطباء والطواقم الصحية، وكذلك الجهات ذات الاختصاص وعلى رأسهم النائب العام والقضاء الفلسطيني تقديم المعتدين للعدالة وإيقاع أقسى العقوبات عليهم وجعلهم عبرة لغيره وعدم التهاون في الحق العام اطلاقا

وأكدت النقابة على ما طالبنا به الجهات التشريعية وعلى رأسها المجلس التشريعي الى الإسراع في سن القوانين التي تجرم الاعتداء على الطواقم الصحية وعلى رأسهم الأطباء واعتبار ذلك اعتداء على أمن وسلامة الوطن.