"حماس" ترحب بتصريحات وزير العمل اللبناني حول اللاجئين الفلسطينيين

غزة /سما/

رحّبت دائرة شؤون اللاجئين في حركة (حماس)، يوم السبت، بتصريحات وزير العمل اللبناني مصطفى حسن بيرم بشأن اللاجئين الفلسطينيين في بلاده.

وقالت حماس، في تصريح صحفي، إن التصريحات "بداية لإقرار الحقوق المدنية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، على قاعدة التمسك بحق العودة ورفض التوطين، وأن اللاجئين الفلسطينيين لن يكونوا إلا عونًا وسندًا للبنان الشقيق، ولكل البلاد التي لجأوا إليها".

وتمنّت حماس نجاح الحكومة اللبنانية الجديدة والخروج من الأزمات التي تمر بها البلاد وشعبها بما يحقق له الاستقرار والازدهار.

وكان بيرم أكد، مساء أمس، خلال برنامج "من بيروت" عبر تلفزيون فلسطين، دعمه لحقوق الشعب الفلسطيني، خاصة اللاجئين في المخيمات اللبنانية.

وأشار إلى أنه سيسعى جاهدًا لعدم تعرض الشعب الفلسطيني للظلم مرة ثانية، أو أن يتعرض للإجحاف في مكان إقامته.

وأضاف "أقول لأهلي الفلسطينيين سأكون صوتا داعما لهم عندما سيُعرض على مجلس الوزراء، وأيضا فيما يقتضيه التعاون بين الحكومة اللبنانية ومجلس النواب، علاوة على المساهمة بتعديل القوانين التي تحول دون إنصاف الفلسطيني في لبنان فيما يتعلق بحقوق العمل، بما لا يتعارض مع القوانين اللبنانية ومصلحة العامل اللبناني".

وتابع: "سأحاول ألا أدخر جهدا بالتعاون مع المُخلصين، وكل من لديه اقتراحات بناءة حول هذا الموضوع، ولا بد من اتباع قاعدة المرونة، حيث يُمكن تدوير العديد من الزوايا وإزالة العديد من العراقيل التي تحول دون تحقيق تقدم حقيقي في ملف عمل اللاجئ الفلسطيني في لبنان".

وأكد أن "الفلسطيني عامل مُساعد في تنشيط الدورة الاقتصادية اللبنانية، لأنه يُنفق ويعمل هنا، ويُساهم في تطوير الاقتصاد اللبناني".

ووعد الوزير اللبناني اللاجئين الفلسطينيين بأن يعمل على تعزيز وتوسيع العمالة الفلسطينية في لبنان، مع مراعاة الواقع اللبناني.