فتح: تدخل بعض الوزراء والوكلاء بعمل النقابات والاتحادات مرفوض

رام الله /سما/

أدانت مفوضية المنظمات الشعبية في حركة فتح تدخل بعض الوزراء والمسؤولين بالوزارات في عمل الاتحادات الشعبية والنقابات بالضفة الغربية المحتلة.

وطالبت المفوضية، في بيان صحفي، يوم السبت، الوزراء والمسؤولين في الوزارات بالكف فورًا عن التدخل في عمل الاتحادات الشعبية والنقابات، ومحاولات التأثير على عملها بغير طريقة.

وأوضحت أن "مرجعية هذه الاتحادات والنقابات هي دائرة العمل والتنظيم الشعبي في منظمة التحرير، والتي يقودها عضو في اللجنة التنفيذية للمنظمة، وليس للوزراء ولا للوزارات والمسؤولين فيها سلطة على هذه الاتحادات والنقابات مطلقًا".

وأكدت أن "محاولات تطويع هذه الاتحادات والنقابات لتوجهات بعض الوزراء يعد استغلالًا للسلطة، ويندرج ذلك تحت ممارسة الفساد عن طريق الاستحواذ واستغلال النفوذ".

وشدد على أن "المفوضية ستقف في وجهه ذلك بكل قوة ومناعة، وتحتفظ بحقها في إطار القانون لمحاسبة من يحاول ذلك أيًا كانت سلطته أو منصبه".

وطالبت المفوضية، الرئيس ورئيس الوزراء بالتدخل لوقف تدخل بعض وزراء الحكومة والوكلاء لديهم في عمل الاتحادات الشعبية والنقابات، والذي عدّته غير مقبول ومدان.