  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فتح: تدخل بعض الوزراء والوكلاء بعمل النقابات والاتحادات مرفوض

السبت 18 سبتمبر 2021 04:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح: تدخل بعض الوزراء والوكلاء بعمل النقابات والاتحادات مرفوض



رام الله /سما/

أدانت مفوضية المنظمات الشعبية في حركة فتح تدخل بعض الوزراء والمسؤولين بالوزارات في عمل الاتحادات الشعبية والنقابات بالضفة الغربية المحتلة.

وطالبت المفوضية، في بيان صحفي، يوم السبت، الوزراء والمسؤولين في الوزارات بالكف فورًا عن التدخل في عمل الاتحادات الشعبية والنقابات، ومحاولات التأثير على عملها بغير طريقة.

وأوضحت أن "مرجعية هذه الاتحادات والنقابات هي دائرة العمل والتنظيم الشعبي في منظمة التحرير، والتي يقودها عضو في اللجنة التنفيذية للمنظمة، وليس للوزراء ولا للوزارات والمسؤولين فيها سلطة على هذه الاتحادات والنقابات مطلقًا".

وأكدت أن "محاولات تطويع هذه الاتحادات والنقابات لتوجهات بعض الوزراء يعد استغلالًا للسلطة، ويندرج ذلك تحت ممارسة الفساد عن طريق الاستحواذ واستغلال النفوذ".

وشدد على أن "المفوضية ستقف في وجهه ذلك بكل قوة ومناعة، وتحتفظ بحقها في إطار القانون لمحاسبة من يحاول ذلك أيًا كانت سلطته أو منصبه".

وطالبت المفوضية، الرئيس ورئيس الوزراء بالتدخل لوقف تدخل بعض وزراء الحكومة والوكلاء لديهم في عمل الاتحادات الشعبية والنقابات، والذي عدّته غير مقبول ومدان.

#حركة فتح #الحكومة الفلسطينية #الاتحادات الشعبية

الأكثر قراءة اليوم

يملكون أسلحة ومعدات متطورة.. مسؤول عسكري اسرائيلي: هكذا تعمل المقاومة المسلحة في جنين

معاريف تتساءل: خطة لابيد.. بديل عن الحرب أم إسفين يدقه بين الغزيين وحماس؟

اعلام اسرائيلي يكشف عن بعض الأدوات التي استخدمها الأسرى الستة في حفر نفق جلبوع (صورة)

فيديو مرّوع.. جماعة الحوثي تعدم 9 أشخاص رميا بالرصاص مدانين باغتيال صالح الصماد

حماس تحذر اسرائيل.. وتوجه رسالة للاسرى: معانقتكم الحرية ستكون قريباً

كتاب جديد: ترامب يكشف أن ولاء كوشنر للإسرائيليين أكثر من ولائه لوطنه

هيئة الغذاء والدواء الامريكية تعارض إعطاء جرعة ثالثة من تطعيم كورونا للجميع

الأخبار الرئيسية

قائد بجيش الاحتلال يحذر: "المجتمع الاسرائيلي يتفكك أمامنا".. ووصلنا إلى ذروة البهائمية

الصحة : 19 حالة وفاة و730 إصابة بـ"كورونا" في الضفة وقطاع غزة

فصائل المقاومة

فصائل المقاومة تنفي أن خطة لابيد قد طرحت من قبل الوسطاء وتؤكد بأنها لا تعني لها شيئًا

لجنة الانتخابات تكشف مواعيد وآلية إجراء الانتخابات المحلية في غزة والضفة

صفقة تبادل الأسرى

صحيفة تكشف عن سبب تعثر مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية