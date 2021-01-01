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مجدلاني يؤكد أهمية انتخابات المجالس المحلية والبلدية

السبت 18 سبتمبر 2021 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني يؤكد أهمية انتخابات المجالس المحلية والبلدية



رام الله /سما/

أكّد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني، اليوم السبت، على أهمية انتخابات المجالس المحلية والبلدية، وضرورة توعية المواطنين للمشاركة بها كحق دستوري وقانوني سواء بالترشح أو الانتخاب.

وقال مجدلاني خلال اجتماع اللجنة المركزية بمدينة رام الله: "إنّ النهوض بوضع المجتمع المحلي يُساهم في تطوير الخدمات والأداء التي ينعكس إيجابيًا على تنمية المجتمع".

وأوضح أنّ طبيعة الانتخابات المحلية، ذات الطابع الخدماتي، والتي تساهم في تعزيز السلم الأهلي والمجتمعي، وتعزيز عملية التحول الديمقراطي، لافتًا إلى أنّ جبهة النضال ترى أنّ الانتخابات المحلية تعزيزًا للتعددية السياسية وديمقراطية الحياة المجتمعية والتنمية السياسية، وعاملاً أساسيا من عوامل بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأضاف: "الجبهة تنظر إلى الانتخابات المحلية القادمة ضمن رؤية وطنية هادفة، بعيدًا عن أيّ مصالح حزبية ضيقة انطلاقًا من أهميتها للمواطن بما يكفل اختيار أكفأ الكوادر البشرية لتكون قادرة على تلبية احتياجات المجتمع المحلي وتنمية قدرات هذه الهيئات لتحقيق مصالح المواطنين بما يعزز من صمودهم في ظل ما تقوم به حكومة الاحتلال من إجراءات تشمل ترحيل المواطنين عن أراضيهم والاستيلاء عليها لصالح الاستيطان".

وبيّن أنّ حركة حماس لم تحسم موقفها بعد من المشاركة بالانتخابات المحلية والسماح بإجرائها في قطاع غزّة ، مُنوّهًا إلى أنّ الجبهة بالقطاع أطلقت مبادرة مع القوى السياسية من أجل الضغط بإجراء الانتخابات المحلية.

وبحث الاجتماع الاستعدادات لخوض الانتخابات المحلية بمرحلتها الأولى والعمل وفق رؤية الجبهة بأبعادها الوطنية والاجتماعية والتنموية الداعية لتقديم أفضل الشخصيات والكفاءات بعيدًا عن المصالح الحزبية الضيقة، كون الانتخابات المحلية ذات طابع خدماتي وعلى قاعدة الكفاءة والنزاهة وبشخصيات قادرة على خدمة المجتمع.

#احمد مجدلاني #الانتخابات المحلية #حركة حماس #قطاع غزة

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