استمرار العمل بمشروع إنشاء متنزه العائلة على شاطئ بحر خانيونس

غزة /سما/

تواصل بلدية خان يونس جنوب قطاع غزة أعمالها المختلفة بتنفيذ مشروع إنشاء متنزه العائلة بمساحة (1,500) متر مربع.

ويقع المشروع في الجهة الجنوبية من شاطئ البحر غرب المدينة، والممول من حكومة كندا من خلال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UNHABITAT)، وتنفيذ المجلس الفلسطيني للإسكان في قطاع غزة.

وأوضحت بلدية خان يونس أن تنفيذ المشروع يأتي تلبية لرغبة المجتمع المحلي في ظل الظروف الراهنة، لافتة إلى أن (40) طفلًا وطفلة من أبناء خان يونس شاركوا في وقت سابق في تصميم متنزه “العائلة” ضمن برنامج الكمبيوتر “ماين كرافت”.

وبينت أن أهمية المشروع تُكمن ضمن مساعيها لاحتضان مواهب الأطفال وتنمية إبداعاتهم، سيما وأن مشاركتهم في التخطيط والتصميم تساعد على إخراج أحلامهم وتصوراتهم ونظرتهم للبيئة المحيطة.