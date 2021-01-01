وفاة طفلة متأثرة بجراحها بحادث دهس في الخليل

الخليل /سما/

توفيت مساء امس طفلة تبلغ من العمر 9 اعوام متأثرة بجراحها الخطيرة التي أصيبت بها الأسبوع الماضي نتيجة حادث دهس تعرضت له بمدينة الخليل .

وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الاعلامي باسم الشرطة أن الطفلة قد تعرضت الأسبوع الماضي لحادث دهس بالمنطقة الجنوبية لمدينة الخليل أثناء عبورها الطريق حيث أصيبت نتيجة لذلك بجراح خطيرة نقلت على إثرها إلى مستشفى الميزان لتلقي العلاج.

وأضاف بأنه قد تم الإعلان عن وفاة الطفلة مساء أمس متأثرة بجراحها الخطيرة.

وأكد انه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث والقبض على السائق المتسبب به لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه حسب الاصول