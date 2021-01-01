  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وفاة طفلة متأثرة بجراحها بحادث دهس في الخليل

السبت 18 سبتمبر 2021 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة طفلة متأثرة بجراحها بحادث دهس في الخليل



الخليل /سما/

 توفيت مساء امس طفلة تبلغ من العمر 9 اعوام متأثرة بجراحها الخطيرة التي أصيبت بها الأسبوع الماضي نتيجة حادث دهس تعرضت له بمدينة الخليل .

وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الاعلامي باسم الشرطة أن الطفلة قد تعرضت الأسبوع الماضي لحادث دهس بالمنطقة الجنوبية لمدينة الخليل أثناء عبورها الطريق حيث أصيبت نتيجة لذلك بجراح خطيرة نقلت على إثرها إلى مستشفى الميزان لتلقي العلاج.

وأضاف بأنه قد تم الإعلان عن وفاة الطفلة مساء أمس متأثرة بجراحها الخطيرة.

وأكد انه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث والقبض على السائق المتسبب به لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه حسب الاصول

#وفاة طفلة #حادث سير

الأكثر قراءة اليوم

يملكون أسلحة ومعدات متطورة.. مسؤول عسكري اسرائيلي: هكذا تعمل المقاومة المسلحة في جنين

معاريف تتساءل: خطة لابيد.. بديل عن الحرب أم إسفين يدقه بين الغزيين وحماس؟

اعلام اسرائيلي يكشف عن بعض الأدوات التي استخدمها الأسرى الستة في حفر نفق جلبوع (صورة)

فيديو مرّوع.. جماعة الحوثي تعدم 9 أشخاص رميا بالرصاص مدانين باغتيال صالح الصماد

حماس تحذر اسرائيل.. وتوجه رسالة للاسرى: معانقتكم الحرية ستكون قريباً

كتاب جديد: ترامب يكشف أن ولاء كوشنر للإسرائيليين أكثر من ولائه لوطنه

الكشف عن تفاصيل رسالة الاسير محمود العارضة لوالدته وهذا ما جاء فيها

الأخبار الرئيسية

الصحة : 19 حالة وفاة و730 إصابة بـ"كورونا" في الضفة وقطاع غزة

فصائل المقاومة

فصائل المقاومة تنفي أن خطة لابيد قد طرحت من قبل الوسطاء وتؤكد بأنها لا تعني لها شيئًا

لجنة الانتخابات تكشف مواعيد وآلية إجراء الانتخابات المحلية في غزة والضفة

صفقة تبادل الأسرى

صحيفة تكشف عن سبب تعثر مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

شاهد :الصور الأولى لأدوات الحفر التي استخدمها الأسرى الفلسطينيون للهروب من سجن جلبوع..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية