  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

“التربية” و”الثقافي البريطاني” يوقعان اتفاقية تعاون لتحسين أساليب واستراتيجيات معلمي اللغة الإنجليزية

السبت 18 سبتمبر 2021 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
“التربية” و”الثقافي البريطاني” يوقعان اتفاقية تعاون لتحسين أساليب واستراتيجيات معلمي اللغة الإنجليزية



رام الله /سما/

وقعت وزارة التربية والتعليم مع المجلس الثقافي البريطاني، اليوم، اتفاقية تعاون؛ لتحسين أساليب واستراتيجيات تعليم اللغة الإنجليزية.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير الأساليب والاستراتيجيات التعليمية التعلمية التي يستخدمها معلمو اللغة الإنجليزية، ورفع كفاياتهم التعليمية، الأمر الذي يسهم في تحسين جودة التعليم، بما ينعكس إيجاباً على تعلم الطلبة لمادة اللغة الإنجليزية.

وسيشارك (450) معلماً للغة الإنجليزية من مختلف المستويات في البرنامج التدريبي الذي سيتنفذ عبر الانترنت بعد إجراء تحليل للاحتياجات التدريبية الخاصة بهم؛ بغرض تحديد الوحدات التدريبية الأمثل التي تلبي احتياجاتهم.

ووقع الاتفاقية نيابة عن وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني الوكيل المساعد للشؤون التعليمية ثروت زيد، ومدير عام المجلس الثقافي البريطاني في فلسطين مارتن دلتري.

وأكد الطرفان أهمية هذه الاتفاقية التي تترجم مساعي الوزارة والشركاء في تعزيز مهارات القرن الواحد والعشرين والاتصال والتواصل وتوظيف مهارت التعليم الجامع؛ وبما تضمن تعزيز نهج يستند إلى رفع الكفايات التعليمية.

#التربية والتعليم

الأكثر قراءة اليوم

يملكون أسلحة ومعدات متطورة.. مسؤول عسكري اسرائيلي: هكذا تعمل المقاومة المسلحة في جنين

معاريف تتساءل: خطة لابيد.. بديل عن الحرب أم إسفين يدقه بين الغزيين وحماس؟

اعلام اسرائيلي يكشف عن بعض الأدوات التي استخدمها الأسرى الستة في حفر نفق جلبوع (صورة)

فيديو مرّوع.. جماعة الحوثي تعدم 9 أشخاص رميا بالرصاص مدانين باغتيال صالح الصماد

حماس تحذر اسرائيل.. وتوجه رسالة للاسرى: معانقتكم الحرية ستكون قريباً

كتاب جديد: ترامب يكشف أن ولاء كوشنر للإسرائيليين أكثر من ولائه لوطنه

الكشف عن تفاصيل رسالة الاسير محمود العارضة لوالدته وهذا ما جاء فيها

الأخبار الرئيسية

الصحة : 19 حالة وفاة و730 إصابة بـ"كورونا" في الضفة وقطاع غزة

فصائل المقاومة

فصائل المقاومة تنفي أن خطة لابيد قد طرحت من قبل الوسطاء وتؤكد بأنها لا تعني لها شيئًا

لجنة الانتخابات تكشف مواعيد وآلية إجراء الانتخابات المحلية في غزة والضفة

صفقة تبادل الأسرى

صحيفة تكشف عن سبب تعثر مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

شاهد :الصور الأولى لأدوات الحفر التي استخدمها الأسرى الفلسطينيون للهروب من سجن جلبوع..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية