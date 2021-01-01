“التربية” و”الثقافي البريطاني” يوقعان اتفاقية تعاون لتحسين أساليب واستراتيجيات معلمي اللغة الإنجليزية

رام الله /سما/

وقعت وزارة التربية والتعليم مع المجلس الثقافي البريطاني، اليوم، اتفاقية تعاون؛ لتحسين أساليب واستراتيجيات تعليم اللغة الإنجليزية.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير الأساليب والاستراتيجيات التعليمية التعلمية التي يستخدمها معلمو اللغة الإنجليزية، ورفع كفاياتهم التعليمية، الأمر الذي يسهم في تحسين جودة التعليم، بما ينعكس إيجاباً على تعلم الطلبة لمادة اللغة الإنجليزية.

وسيشارك (450) معلماً للغة الإنجليزية من مختلف المستويات في البرنامج التدريبي الذي سيتنفذ عبر الانترنت بعد إجراء تحليل للاحتياجات التدريبية الخاصة بهم؛ بغرض تحديد الوحدات التدريبية الأمثل التي تلبي احتياجاتهم.

ووقع الاتفاقية نيابة عن وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني الوكيل المساعد للشؤون التعليمية ثروت زيد، ومدير عام المجلس الثقافي البريطاني في فلسطين مارتن دلتري.

وأكد الطرفان أهمية هذه الاتفاقية التي تترجم مساعي الوزارة والشركاء في تعزيز مهارات القرن الواحد والعشرين والاتصال والتواصل وتوظيف مهارت التعليم الجامع؛ وبما تضمن تعزيز نهج يستند إلى رفع الكفايات التعليمية.