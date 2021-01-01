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مطالبات للضغط على حماس لاجراء الانتخابات المحلية في غزة

السبت 18 سبتمبر 2021 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
مطالبات للضغط على حماس لاجراء الانتخابات المحلية في غزة



غزة /سما/

 قال أمين سر هيئة العمل الوطني محمود الزق إن عدم السماح لإجراء الانتخابات في قطاع غزة سواء البلدية أو النقابية أو الطلابية وغيرها، يأتي في سياق “تكريس واقع الانقسام، وتحقيق أهدافه”.

وطالب الزق، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم السبت، حركة “حماس” بأن توافق فورا على إجراء انتخابات المجالس المحلية في المحافظات الجنوبية بشكل متزامن مع إجرائها في المحافظات الشمالية.

كما شدد على وجوب إدراك “حماس” أهمية أن تكون الانتخابات شاملة، وإتاحة المجال لإجرائها في القطاع، لأن المواطن من حقه أن يختار من يمثله، لافتا إلى أنها تسير بشكل منتظم في المحافظات الشمالية، للقناعة بأن نهج الانتخابات هو النهج الحقيقي للديمقراطية.

وطالب عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض، حركة “حماس” بالموافقة على إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة أسوة بالمحافظات الشمالية، باعتبارها استحقاقا دستوريا وحقا لكل مواطن بأن يقترع ويختار من يمثله في المجالس البلدية.

وأكد العوض، في حديث لإذاعة “صوت فلسطين”، ضرورة أن تبذل لجنة الانتخابات المركزية جهودها واتصالاتها مع كافة القوى والفصائل لضمان إجراء الانتخابات في المحافظات الجنوبية، في الحادي عشر من كانون الأول المقبل، وأن تكون خدمة للمواطن وليس للجباية فقط، لافتا إلى أهمية إجرائها لتكون مدخلا لإنهاء الانقسام.

#محمود الزق #الانتخابات الفلسطينية #قطاع غزة #الانتخابات المحلية

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