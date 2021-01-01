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الصحة : 19 حالة وفاة و730 إصابة بـ"كورونا" في الضفة وقطاع غزة

السبت 18 سبتمبر 2021 02:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : 19 حالة وفاة و730 إصابة بـ"كورونا" في الضفة وقطاع غزة



رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، يوم السبت، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 91.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.5% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "نابلس 121، جنين 65، طولكرم 52، قلقيلية 23، أريحا والأغوار 15، سلفيت 15، طوباس 11، رام الله والبيرة 47، ضواحي القدس 4، الخليل 9، بيت لحم 8، قطاع غزة 360".

وأضافت د. الكيلة، أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "نابلس 153، جنين 141، طولكرم 213، قلقيلية 64، أريحا والأغوار 15، سلفيت 89، طوباس 26، رام الله والبيرة 136، ضواحي القدس 6، الخليل 29، بيت لحم 3، قطاع غزة 1500".

وسجلت 14 حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، 3 حالات في طولكرم، حالة في جنين، حالة في نابلس.

ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 79 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة  219 مريضاً، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,287,806 بينهم 555,382 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

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