خليفة يطلع برلمانيين بولنديين على ممارسات الاحتلال بحق الأسرى وعائلاتهم

وارسو / سما /

أطلع سفير دولة فلسطين محمود خليفة، لجنة الصداقة البرلمانية البولندية الفلسطينية، على تطورات الوضع ومعاناة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي وعائلاتهم، جراء الممارسات التعسفية بحقهم.

ودعا خليفة خلال اجتماع عقده في مقر البرلمان البولندي، لتدخل دولي من المؤسسات الدولية المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة، لحماية الأسرى في سجون الاحتلال، مضيفا ان ما يتعرضون له يعد انتهاكا صارخا للمواثيق والأعراف الدولية.

وقال إن ما يعانيه الأسرى الاربعة الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع" وأعيد اعتقالهم مجددا، وما تعرضوا له من تعذيب جسدي، يستدعي الوقوف على أساليب التعذيب، وانتهاك الكرامة التي تستخدمها سلطات الاحتلال بحقهم وعائلاتهم.

وعرض خليفة صورا للمناضل زكريا الزبيدي بعد التعذيب، ونماذج من عمليات التدمير واقتحام منازل ذوي الأسرى، مضيفا ان الحركة الأسيرة علقت إضرابا عن الطعام كان مقررا أن يبدأ أمس الجمعة رفضا لممارسات الاحتلال، وهذا الأمر يبقى قائما إذا ما واصلت سلطات الاحتلال ممارساتها التعسفية بحق الاسرى.

ووضع السفير خليفة البرلمانيين البولنديين في صورة تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والصحية في ظل استمرار تفشي فيروس "كورونا"، كما جرى نقاش العديد من القضايا الثنائية المشتركة.

وثمن خليفة دور أعضاء اللجنة وعملهم وجهدهم المتواصل لتعزيز العلاقات الثنائية، ودعم شعبنا الفلسطيني.