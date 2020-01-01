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أمريكا: سنشجّع دولاً عربية أخرى على الاعتراف بـ"إسرائيل"

السبت 18 سبتمبر 2021 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمريكا: سنشجّع دولاً عربية أخرى على الاعتراف بـ"إسرائيل"



وكالات / سما /

وعدت الولايات المتحدة برئاسة جو بايدن الجمعة بحض دول عربية أخرى على الاعتراف باسرائيل وذلك خلال لقاء وزاري عقد في الذكرى السنوية الأولى لاتفاقات التطبيع التاريخية التي أبرمتها ثلاث دول عربية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن خلال اللقاء الافتراضي مع نظرائه الإسرائيلي والاماراتي والبحريني والمغربي “سنشجّع مزيدًا من الدول لتحذو حذو الإمارات والبحرين والمغرب”.

وأضاف “نريد أن نوسع دائرة الدبلوماسية السلمية. من مصلحة دول المنطقة والعالم أن يتمّ التعامل مع إسرائيل كسائر الدول”. وتابع أن “التطبيع سيحمل مزيدًا من الاستقرار” معتبرًا أن “اتفاقات أبراهام” أفادت شعوب المنطقة.

في 15 أيلول/سبتمبر 2020، أصبحت الإمارات والبحرين أول دولتين خليجيتين تطبّعان علنًا علاقاتهما مع إسرائيل، برعاية الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب. وأقدم المغرب والسودان في ما بعد على الخطوة نفسها.

وأكد بلينكن أن “هذه الحكومة ستواصل تطوير الجهود المتوّجة بنجاح الحكومة السابقة، لمواصلة المضي قدماً في التطبيع”.

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