لجنة الطوارئ لأسرى الجهاد تؤكد على استمرار معركتها ضد مصلحة السجون

رام الله / سما /

وجهت لجنة الطوارئ العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الصهيوني، رسالة للأسرى في اليوم الـ 13 للمعركة التي يخوضونها في مواجهة السجان.

و قد أكدت لجنة طوارئ أسرى الجهاد في هذه الرسالة أن الجنون والانفلات والعربدة والبطش من قبل مصلحة سجون الاحتلال البربرية وكل إجراءاتها الحمقاء والطائشة ضد حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال لا مستقبل لها.

وقالت لجنة الطوارئ لأسرى الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال: إن إجراءات الاحتلال بحق أسرانا سوف تسقط وتُحرق وتكون رماداً بشعلة نار غضب أبناء الجهاد الإسلامي.

وأشادت بصمود الأسرى داخل جدران الأسر والاعتقال الذي ملأ عين الشمس ووصل صداه أسماع الدنيا بكل ثباتٍ وإصرارٍ وإرادةٍ وإقدامٍ على التحدي والمواجهة وانتزاع الحرية والمحافظة على الهوية والانتماء والحقوق الجماعية.

وحثت لجنة الطوارئ لأسرى الجهاد في السجون، الأسرى على الصبر، وقالت إن النصر صبر ساعة، وأسرانا داخل السجون لديهم من العزم والعناد ما يدفع السجان صاغرًا للعودة عن كل إجراءاته القمعية والوحشية بحق أسرانا في السجون والمعتقلات.

ودعت في رسالتها للأسرى داخل السجون إلى الاستمرار في المعركة التي تدخل يومها الـ 13 ضد قوانين السجان وإجراءاته، وخطواتنا التصعيدية لا حدود لها.

وشددت لجنة الطوارئ لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في السجون على أنه لا تراجع ولا استقرار حتى نعود إلى حياتنا التنظيمية والإدارية داخل الأقسام وكذلك إخراج إخواننا المجاهدين من كافة المعازل والزنازين، وإلغاء كافة العقوبات والغرامات المتراكمة.