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المغرب يتفاوض مع إسرائيل لإنشاء شبكة طائرات مسيرة انتحارية

السبت 18 سبتمبر 2021 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
المغرب يتفاوض مع إسرائيل لإنشاء شبكة طائرات مسيرة انتحارية



القدس المحتلة / سما /

أفاد موقع Africa Intelligence بأن المغرب يجري مفاوضات مع إسرائيل على مشروع يهدف إلى إنشاء قطاع خاص بتطوير وإنتاج طائرات مسيرة انتحارية في أراضي المملكة.

وذكر الموقع في تقرير له أن المفاوضات انطلقت منذ عدة أشهر بين المغرب وشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية (IAI) بشأن إمكانية إنشاء "حاضنة أعمال تجارية" ستعمل على تطوير ذخائر طائرة وطائرات مسيرة انتحارية، أي آليات ذات تكلفة منخفضة، ولا تتطلب إلا تكنولوجيات محدودة لبنائها.

وأشار الموقع إلى أن التعاون المزعوم بين الرباط وتل أبيب في هذه المسألة قد يأتي بعد أنباء مفادها أن المغرب أطلق في أوائل العام الجاري مفاوضات مع شركة BlueBird Aero Systems التابعة لـIAI الإسرائيلية، بغية اقتناء طائرات استطلاع تكتيكية مسيرة.

ولفت Africa Intelligence إلى أن المغرب بالتزامن مع هذا التقاريب مع إسرائيل يعزز تعاونه مع تركيا أيضا، بهدف تلبية حاجته الماسة إلى الطائرات العسكرية المسيرة.

وأكد الموقع أن المغرب في وقت سابق من العام الجاري أبرم عقدا لاقتناء 13 طائرة مسيرة تركية من طراز "بيرقدار تي بي 2".

وأوضح الموقع أن اهتمام المغرب بهذه المسألة تزايد في ظل إثبات الطيران المسير فعاليته الكبيرة في عدد من النزاعات في السنوات القليلة الماضية، منها الجولة الأخيرة من النزاع في إقليم قره باغ، والأزمة الليبية.

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