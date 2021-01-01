وزير خارجية جمهورية القمر المتحدة: فلسطين هي القضية المركزية للعرب والمسلمين

موروني / سما /

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية القمر المتحدة ظهير ذو الكمال دعم بلده لفلسطين بشكل مبدئي وثابت، واعتبارها "القضية المركزية للأمتين العربية والإسلامية".

جاء ذلك لدى استقباله مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي السفير عماد الزهيري، المشارك في أعمال المؤتمر الدولي للاحتفال باليوم العالمي للتعاون جنوب- جنوب، الذي تنظمه الوكالة القمرية للتعاون الدولي التابعة للرئاسة القمرية.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة القمرية موروني البحث في تعزيز برامج التعاون التنموي بين البلدين، عبر وكالتي التعاون الدولي الفلسطينية، ونظيرتها القمرية، بدعم من مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، والمنظمات الأممية المقيمة.

وأطلع السفير الزهيري الوزير ذو الكمال على البرامج التنموية التي قامت الوكالة بتنفيذها في مناطق مختلفة من العالم، وتلك الجاري العمل على تنفيذها حاليا، خاصة: في موريتانيا، والسودان، والسلفادور، ونيكاراغوا، وغيرها من الدول.

وقد عبر وزير الخارجية القمري عن اهتمام بلاده بالتعاون مع الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي عبر وكالتهم التنموية، خاصة في مجالات المياه والزراعة والصحة.

وأكد الزهيري توجيهات الرئيس محمود عباس وتعليمات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي على بذل كل الجهد الممكن في سبيل تعزيز التعاون التنموي مع الدول العربية والإسلامية، من خلال برامج وأنشطة تعاون محددة تعتمد على الخبرات الفلسطينية الرائدة، والمميزة، بما يساهم في تحقيق خطة الامم المتحدة 2030، وأهداف الانمائية الدولية.

وقد تم خلال الاجتماع الاتفاق على خطوات عملية محددة للتقدم في إطار التعاون المشترك بالتعاون مع شركاء اقليميين ودوليين.